دبي تستضيف سباق "برج إلى برج" للجري بمشاركة 13 ألف عداء وعداءة

دبي في 7 فبراير/وام/ تنطلق غداً فعاليات سباق "برج إلى برج" للجري، الذي تنظمه شركة "وورلدز أيكونيك" بدعم من مجلس دبي الرياضي، بمشاركة أكثر من 13700 عداء وعدّاءة من داخل الدولة وخارجها، يتنافسون في سباق نصف الماراثون لمسافة 21 كيلومتراً، ضمن أحد أبرز سباقات الطرق الدولية في المنطقة.

ينطلق السباق من أبراج الإمارات وصولاً إلى حديقة جميرا، مروراً بعدد من أبرز المعالم العمرانية والسياحية في دبي، من بينها متحف المستقبل، وبرج خليفة، وبرج العرب، في مسار يجمع بين التحدي الرياضي والطابع الحضري المميز للإمارة.

وأكد عيسى شريف، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، أن دبي تواصل تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، مشيراً إلى أن سباقات الطرق، ومنها "برج إلى برج"، تعكس التزام الإمارة بدعم الرياضة ونشر أنماط الحياة النشطة، إلى جانب تقديم تجارب رياضية وفق أعلى المعايير العالمية.

وأوضح أن السباق، رغم وصوله إلى نسخته الثالثة فقط، إلا أنه سجل نمواً ملحوظاً في أعداد المشاركين بعدما ارتفعت نسبة المشاركة أكثر من 170% بين النسختين الأولى والثانية، وبنسبة إضافية بلغت 50% في النسخة الثالثة، فيما يشكّل العداؤون الدوليون أكثر من 30% من إجمالي المشاركين، ما يعكس المكانة العالمية للحدث.