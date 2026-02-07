محمد بن حمدان بن زايد يشهد العرس الجماعي لـ 375 عريساً من أبناء الإمارات

العين في 7 فبراير /وام/ شهد معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان العرس الجماعي الذي أقامته مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية في مجلس الجفير بمنطقة العين، بمشاركة 375 عريساً من مختلف إمارات الدولة.

ونقل معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد تهاني سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، إلى العرسان وذويهم، متمنّياً لهم حياة أسرية سعيدة ومستقرة .

وأكد أن تنظيم هذه المناسبة يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على تيسير سُبل الزواج أمام الشباب، وتعزيز التلاحم المجتمعي، ما يسهم في بناء مجتمع متماسك وقوي.

يأتي تنظيم هذا العرس الجماعي، وهو الثالث ضمن سلسلة الأعراس الجماعية التي تقيمها مؤسسة خليفة الإنسانية، بهدف تمكين الشباب بما يتيح لهم بداية حياة أسرية مستقرة، وتزامناً مع عام الأسرة، الذي يسهم في ترسيخ القيم الاجتماعية الأصيلة التي تقوم عليها الأسرة الإماراتية ويحتفي بدورها المحوري في بناء المجتمع.

حضر المناسبة عددٌ من كبار المسؤولين وأقارب العرسان، وجمعٌ من المدعوّين والمهنئين.