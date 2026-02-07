مجموعة "غراسيا" تحتفي بالذكرى الـ10 لتأسيسها

أبوظبي في 7 فبراير / احتفلت مجموعة "غراسيا" بالذكرى العاشرة لتأسيسها، خلال حفل رسمي أُقيم بحضور عدد من المسؤولين والشركاء الاستراتيجيين ورواد الأعمال، في محطة بارزة تعكس مسيرتها في دعم الابتكار والاستدامة وريادة الأعمال.

وتم بهذا الإطار افتتاح مجلس العائلة "لمتنا غير" بالتزامن مع عام الأسرة بحضور معالي علياء المزروعي، وسعادة موزة سهيل المهيري، نائب مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للشؤون التنظيمية والإدارية.

وشهد الحفل توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين مجموعة "غراسيا" وكل من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ولوتاه للوقود الحيوي، وSparklo، وTopland، وEFS Facilities، إضافة إلى المجموعة الهندية للأعمال والمحترفين، وذلك في إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتوسيع آفاق التعاون في مجالات التنمية المستدامة، والأمن الغذائي، والطاقة النظيفة، ودعم ريادة الأعمال.

وأكدت مجموعة غراسيا أن هذه المذكرات خطوة نوعية نحو تطوير مشاريع مشتركة تسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والبيئية، وتدعم توجهات دولة الإمارات في الابتكار والاستدامة وتمكين القطاع الخاص.

تضمن الحفل تكريم الشركاء الاستراتيجيين تقديراً لدورهم الفاعل ومساهماتهم في دعم مسيرة المجموعة على مدى السنوات الماضية، وما حققته من إنجازات نوعية.

واختتمت الفعالية بجولة تعريفية للحضور تعرفوا خلالها على مشاريع رواد الأعمال المحتضَنة ضمن حاضنة "غراسيا" للأعمال واطلعوا على مجموعة من المبادرات والمشاريع الابتكارية التي تعكس رؤية المجموعة في تمكين المواهب ودعم الشركات الناشئة وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.