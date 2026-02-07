أرسنال يفوز على سندرلاند وينفرد بصدارة للدوري الإنجليزي

لندن في 7 فبراير/وام/ واصل فريق أرسنال صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه اليوم على سندرلاند 3-0 في ملعب الإمارات ضمن مواجهات الجولة الـ25 من المسابقة.

بهذه النتيجة رفع أرسنال رصيده إلى 56 نقطة، بفارق 9 نقاط عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه والذي يلتقي ليفربول غداً ضمن الجولة ذاتها وكذلك أستون فيلا بالفارق نفسه، والذي تعادل اليوم مع بورنموث 1-1، فيما توقف رصيد سندرلاند عند 36 نقطة في المركز التاسع.

وضمن مواجهات الجولة ذاتها فاز مانشستر يونايتد على توتنهام 2-0، وتشيلسي على وولفرهامبتون 3-1، ووست هام على بيرنلي 2-0، فيما فاز إيفرتون على فولهام 2-1.