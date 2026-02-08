"منتخب الجودو" يحرز ذهبية باريس "جراند سلام"

باريس في 8 فبراير /وام/ أحرز محمد يزبيك، لاعب منتخب الإمارات الوطني للجودو، ذهبية وزن تحت 73 كجم، في افتتاح منافسات بطولة باريس "جراند سلام" أمس بقاعة "أكور أرينا بيرسي" في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة 488 لاعبا ولاعبة.

وتخطى يزبيك في منافسات الدور التمهيدي الأوكراني خالدوف سعيد، والبريطاني إيراكلي جوجينا، كما فاز في ربع النهائي على بطل مولدوفا عثمانوف عادل، المتوج ببرونزية أولمبياد باريس 2024، وفي نصف النهائي على الفرنسي بوليمتافس ديان، وصولا إلى النهائي والتفوق الكبير على الإيطالي مانويل لومباردو.

وأكد سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو، أن الفوز بذهبية بطولة باريس "جراند سلام"، جاء تتويجا لدعم واهتمام ورعاية القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين، وتمكين المنتخبات الوطنية من التنافسية في البطولات العالمية، لرفع علم الدولة في منصات التتويج.