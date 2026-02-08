"اليونسكو" تختار الشارقة كأول مدينة عربية لتطبيق أداة تقييم دولية

الشارقة في 8 فبراير /وام/ اختارت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، إمارة الشارقة للمشاركة في المرحلة التجريبية لتطبيق أداة التقييم الذاتي الدولية لأنظمة الطفولة المبكرة تقديراً لجهودها المتواصلة في تطوير هذا القطاع الحيوي وذلك في إنجاز جديد يرسّخ مكانة إمارة الشارقة كمركز إقليمي رائد في رعاية وتعليم الطفولة المبكرة.

ويأتي هذا الاختيار امتداداً لمسيرة الشّارقة الرائدة في مجال الطّفولة المبكرة والتي تُوّجت باستضافتها المؤتمر الإقليمي لرعاية وتربية الطفولة المبكرة في الدول العربية في يونيو 2023 تحت رعاية مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع وبالتعاون مع مكتب اليونسكو المتعدد القطاعات في الدول العربية وبالتنسيق مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص وأكاديمية الشارقة للتعليم ومكتب الشارقة صديقة للطفل.

وجاء ترشيح ممثلي منظمة اليونسكو لإمارة الشّارقة للمشاركة في هذه المرحلة التّجريبية، انطلاقاً من التقدير الدولي للجهود النوعية التي تبذلها الإمارة في بناء منظومة متكاملة للطفولة المبكرة قائمة على السياسات الداعمة والحوكمة الفاعلة وجودة خدمات الرعاية والتعليم والتنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية.

وتهدف المشاركة إلى إعداد ملف شامل للتقييم الذاتي لواقع الطفولة المبكرة في الإمارة يتضمن توثيق الإنجازات والممارسات الرائدة وجمع الأدلة الداعمة وتحليل الفجوات القائمة وإبراز تجربة الشارقة الرائدة في الطفولة المبكرة.

وقالت الدكتورة محدّثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص رئيس أكاديمية الشارقة للتعليم، إن اختيار منظمة اليونسكو إمارة الشارقة لتجربة هذه الأداة التقييمية يأتي ضمن مساعي الهيئة لتحقيق رؤى وتوجُّهات صاحب السّمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عبر الارتقاء والتميز في منظومة الطفولة المبكرة في الإمارة، مشيرة إلى أن نتائج التقييم التجريبي ستساعد في وضع خطط تطويرية مناسبة لرعاية وتعليم أطفال الشارقة وفق أعلى المعايير العالمية بالتعاون مع "اليونسكو".

من جانبه قال د.برهان شقرون، رئيس قسم السياسات وأنظمة التعلّم مدى الحياة في منظمة اليونسكو، إن إمارة الشارقة تسهم من خلال التنفيذ التجريبي لأداة "ECCE-PATT" التابعة لليونسكو، في بناء قاعدة معرفية قائمة على الأدلة ودفع إصلاحات شاملة على مستوى منظومة رعاية وتعليم الطفولة المبكرة بما يعزّز الجاهزية المدرسية ويرسّخ أسس التعلّم ويفتح آفاقًا أوسع للتعلّم مدى الحياة، مؤكدا أن هذه المبادرة تعكس ريادة الشارقة في وضع الطفولة المبكرة في قلب التحوّل التعليمي.

وفي سياقٍ متّصل، تنظّم هيئة الشارقة للتعليم الخاص وأكاديمية الشارقة للتعليم، بالتعاون مع منظّمة "اليونسكو" جلسة حواريّة مغلقة رفيعة المستوى حول تحسين وتطوير أنظمة رعاية وتعليم الطفولة المبكرة تُعقد في اليوم الاستباقي لقمّة الشّارقة الدوليّة لتطوير التّعليم التي تقام من 14 وحتى 15 فبراير 2026 في مقر أكاديمية الشارقة للتعليم في المدينة الجامعية.

ومن المتوقع أن تجمع الجلسة نخبة من صُنّاع السياسات والخبراء والمسؤولين من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج والمنطقة العربية، إلى جانب ممثلين عن المؤسّسات الأكاديمية والمنظّمات الدوليّة المعنية بالطفولة المبكرة بما يُعزّز الحوار الإقليمي وتبادل الخبرات ويُسهم في بناء رؤى مشتركة لتطوير الأنظمة والمناهج والسياسات المرتبطة بالطفولة المبكرة وتحقيق أثر طويل المدى.

وتناقش الجلسة موضوع التغذية الراجعة والمخرجات الأولية عن تجربة الشارقة خلال التطبيق التجريبي لأداة التقييم الذاتي المعتمدة من اليونسكو، إلى جانب إعداد توصيات عملية قابلة للتطبيق تستند إلى مخرجات الأداة.