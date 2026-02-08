اختتام منافسات النسخة الـ7 من مسابقة الفجيرة الدولية للبيانو

الفجيرة في 8 فبراير/ وام/ اختتمت النسخة السابعة من مسابقة الفجيرة الدولية للبيانو منافساتها بمشاركة واسعة من عازفين يمثلون مختلف دول العالم بحفل موسيقي أوركسترالي بمرافقة الفرقة السيمفونية الإسبانية "إيبيريان سينفونييتا" من مدينة مالقا بقيادة المايسترو "خوان باولو غوميز أورتادو".

وأكد سعادة علي عبيد الحفيتي، مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، أن المسابقة تواصل ترسيخ مكانتها منصةً عالمية لاكتشاف المواهب وصقلها وفق أعلى المعايير الأكاديمية والفنية، مشيدًا بالمستوى المتميز الذي قدمه المشاركون، والدور الاحترافي الذي اضطلعت به لجنة التحكيم الدولية، التي ضمت نخبة من الخبرات الموسيقية العالمية لتقييم العروض بكل شفافية ومهنية.

وأشار سعادته إلى أن النجاحات المتواصلة التي تحققها الأكاديمية عبر تنظيم مثل هذه المسابقات تأتي في ظل الدعم والرعاية الكريمة من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، الذي يولي القطاع الفني والثقافي اهتمامًا كبيرًا، ويسهم برؤيته في تعزيز مكانة الفجيرة مركزًا ثقافيًا وفنيًا رائدًا على المستويين الإقليمي والدولي.

شهدت المسابقة منافسات قوية عكست تنوع المدارس الموسيقية والأساليب الفنية، وأظهرت مستوى عالياً من الاحترافية والإبداع بين المشاركين.

وتضمنت أسماء الفائزين بالمراكز الأولى والثانية والثالثة لكل فئة .. الفئة (A): الأول فام مين ڤو (ڤييتنام) و الثاني أنران سو (الصين) و الثالث أبيشيك ڤارغيز جينو (الهند) فيما حل بالمركزالأول بالفئة (B) أولغا أزانوڤا (روسيا)

والثاني يوليانا بيزيازيتشنا (أوكرانيا) و الثالث برابتي راجغورو (الهند).

وفي الفئة (C) حل بالمركز الأول إيڤان بيترينكو (أوكرانيا) والثاني أزرين مصطفى زاده (أذربيجان) والثالث هايك جولهاكيان (أرمينيا).

وبالفئة (D) حل بالمركز الأول أهين كيم (كوريا) وبالمركز الثاني هاڤيير ريكارتي (إسبانيا) ونيكولاس بوردونكل (فرنسا)

بالمركز الثالث .

تجسد المسابقة التزام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة بمواصلة دعم الإبداع الموسيقي، وتعزيز التبادل الثقافي، وترسيخ مكانة الإمارة حاضنةً للمواهب الفنية من مختلف أنحاء العالم.