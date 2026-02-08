معرض الصحة العالمي- دبي 2026 ينطلق بـ "مدينة إكسبو" غدا

دبي في 8 نوفمبر/وام/ تنطلق غداً في دبي فعاليات معرض الصحة العالمي- دبي 2026 "WHX " الذي يستمر أربعة أيام بـ" مدينة إكسبو " ويعد الحدث الطبي الأبرز على مستوى المنطقة بمشاركة خبراء عالميين، وموردين، ومتخصصين في الرعاية الصحية عبر العالم .

يستهدف الحدث ،الذي تنظمه " إنفورما ماركتس للرعاية الصحية"،تعزيز وتشجيع الابتكار في القطاع الطبي ، وإحداث نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية.

ويشهد المعرض إطلاق سلسلة" WHX Deep Dive"، وهي صيغة تعليمية جديدة تجمع بين ورش عمل تطبيقية مكثفة ودورات تدريبية متقدمة .

وتقدم السلسلة، التي تقودها نخبة من مؤسسات الرعاية الصحية الرائدة وخبراء عالميون، تجربة تعليمية عملية ومركزة، بدءاً من التدريب السريري القائم على المهارات وصولاً إلى رؤى استراتيجية للقادة الذين يقودون التحول الرقمي والاستدامة والتغيير الشامل في الأنظمة الصحية.

وتشارك الجهات الصحية بالدولة في المعرض من خلال منصة واحدة تحت مظلة "صحة الإمارات"، وتضم وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومؤسسة الإمارات للدواء، ودائرة الصحة – أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي ، ومؤسسة الإمارات الصحية ، وهيئة الشارقة الصحية، ومجلس الإمارات للطب التكاملي " .

يعكس هذا الحضور الواسع رؤية وطنية استراتيجية تركز على تعزيز صحة المجتمع، ودعم الوقاية، وصياغة مخرجات صحية مستدامة، بما ينسجم مع أولويات التنمية الشاملة للإمارات، وفي مقدمتها "مئوية الإمارات 2071".

وتسلط الجهات المشاركة الضوء على الرؤية الوطنية للصحة التي ترتكز على الوقاية، والجاهزية، والتمتع بالعمر المديد، مدعومة بالتوجهات الحكومية في مجال السياسات الصحية والتنظيمية، وحوكمة الابتكار والبيانات.

وسيتم خلال الحدث تسليط الضوء على عدد من المبادرات والمشاريع الوطنية التي تعكس تكامل السياسات والتنظيم والابتكار في دعم صحة المجتمع، ومن بينها المنصة الذكية للسياسات والتشريعات الصحية، ومنصة البصيرة السلوكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومواصلة تطوير المنظومة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء، ومستودع البيانات ونظام السجل الوطني للأمراض "بيان".