98 شركة فرنسية تستعرض ابتكاراتها بـ "معرض الصحة العالمي – دبي 2026"

دبي في 8 فبراير/ وام/ تستعرض 98 شركة فرنسية ابتكاراتها الطبية خلال مشاركتها في معرض الصحة العالمي - دبي "WHX2026 " الذي ينطلق غداً في "مدينة إكسبو ".

تسلط مشاركة فرنسا التي تقام تحت مظلة مبادرة الرعاية الصحية الفرنسية "فرانش هيلثكير، الضوء على الخبرات الفرنسية في مجالات المعدات والأجهزة الطبية ، وجراحة العظام والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل ، والأشعة والتصوير الطبي.

وسيتمكن زوار الأجنحة الفرنسية من اكتشاف باقة من الابتكارات الرائدة في مجال الرعاية الصحية تشمل التقنيات الطبية المتقدمة، وحلول البنية التحتية للمستشفيات، والصناعات الدوائية، والصحة الرقمية، بما يعكس التزام فرنسا الراسخ بالابتكار والاستدامة وتقديم رعاية تتمحور حول المريض.

وقال أكسيل بارو، المدير العام لوكالة "بيزنس فرانس" في منطقة الشرق الأوسط إن فرنسا شريك موثوق لدولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط في بناء أنظمة صحية عالية الأداء، ومن خلال خبراتنا في الأبحاث السريرية، وهندسة المستشفيات، وتقنيات الصحة الرقمية، تواصل الشركات الفرنسية تقديم حلول تعزز الرعاية المتكاملة والبنى التحتية المستدامة، بما يسهم في تحسين نتائج المرضى وتطوير أنظمة صحية أكثر مرونة على المدى الطويل.

وأضاف أن مشاركة فرنسا في معرض الصحة العالمي – دبي 2026 تأتي لتؤكد هذا الالتزام، إذ تعتمد على التميز البحثي والابتكار التطبيقي بوصفهما محركين رئيسيين للتعاون المشترك مع دولة الإمارات.