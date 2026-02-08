غدا فتح باب التسجيل في المدارس الحكومية للعام الأكاديمي 2026–2027

أبوظبي في 8 فبراير / وام / أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب التسجيل في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2026–2027 للمواطنين ومن في حكمهم، وذلك ابتداءً من غد وحتى 6 مارس المقبل على أن يتم فتح باب التسجيل مرة واحدة فقط خلال الفترة المحددة.

وأكدت الوزارة أن الالتزام بالتسجيل خلال الفترة المحددة يمثل خطوة محورية لضمان جاهزية المدارس مع انطلاق العام الدراسي، إذ يتيح لها التخطيط المبكر لتوزيع الطلبة على المدارس وفق النطاقات الجغرافية، وتوفير الكوادر التعليمية، وتأمين الكتب الدراسية وخدمات المواصلات المدرسية بكفاءة، بما يعزز جودة الانطلاقة التعليمية للطلبة منذ اليوم الأول.

ونوهت الوزارة إلى أن تسجيل الطلبة للعام الأكاديمي القادم سيكون وفقًا للتحديث المعتمد على سياسة سن القبول، حيث يُقبل في الروضة الأولى الأطفال من مواليد 1 يناير 2022 إلى 31 ديسمبر 2022 ممن أتموا الرابعة من عمرهم في 31 ديسمبر من سنة الالتحاق، ويُقبل في الروضة الثانية الأطفال من مواليد 1 يناير 2021 إلى 31 ديسمبر 2021 ممن أتموا الخامسة من عمرهم في 31 ديسمبر من سنة الالتحاق على أن يُقبل في الصف الأول الطلبة من مواليد 1 يناير 2020 إلى 31 ديسمبر 2020 ممن أتموا السادسة من عمرهم في 31 ديسمبر من سنة الالتحاق.

أما بالنسبة للأطفال الذيـن لـم يكونـوا مستوفين لشروط التسجيل فـي العـام الدراسـي 2025 – 2026، بسبب وقـوع تاريـخ ميلادهم بيــن 1 ســبتمبر و31 ديســمبر 2021 ، سيتاح لولي الأمر خيـار تسـجيلهم فـي الروضة الأولى أو الروضة الثانية.

وأوضحت الوزارة أن التسجيل يشمل أربع فئات من الطلبة من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، تشمل الطلبة المستجدين، والطلبة المنتقلين من المدارس أو المعاهد الخاصة إلى المدارس الحكومية، وكذلك الطلبة القادمين من مدارس خارج الدولة، والطلبة المنتقلين من المدارس الحكومية إلى مدارس حكومية.

ونوهت الوزارة إلى أن بإمكان أولياء الأمور تقديم طلبات التسجيل للالتحاق بالعام الدراسي القادم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم أو من خلال التطبيق الذكي UAE MOE، مؤكدةً ضرورة تحديث البيانات الشخصية المرتبطة بالهوية الرقمية للوصي (ولي الأمر) بحسب الحالة الاجتماعية، لضمان استكمال إجراءات التسجيل بسلاسة، واختيار خدمة المواصلات المدرسية ضمن طلب التسجيل خلال الفترة المحددة لضمان توفيرها مع بداية العام الدراسي.

ودعت وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي الشامل لتسجيل الطلبة في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2026–2027، والذي يوضح المعايير والاشتراطات المعتمدة لقبول تسجيل الطلبة في مختلف الفئات، إلى جانب مسارات التعليم التي تتيحها الوزارة، بما يشمل المسارين العام والمتقدم، والمعايير الخاصة بقبول الطلبة من أصحاب الهمم، بما يضمن دمجهم في البيئة التعليمية وفق أفضل الممارسات، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.