"قرية العسل" بمهرجان العين التراثي منصة متخصصة لإبراز المنتج المحلي

العين في 8 فبراير/وام/ خصص مهرجان العين التراثي، مساحة لمنتجي عسل النحل من أصحاب المناحل والشركات لعرض منتجاتهم في "قرية العسل" طيلة أيام المهرجان الذي انطلقت دورته الأولى في 31 يناير الماضي ويستمر حتى يوم غد "الإثنين" في أرض المعارض بمدينة العين بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

تمثل "قرية العسل" منصة متخصصة تسهم في تعزيز الوعي بأهمية العسل بوصفه منتجاً تراثياً وغذائياً مرتبطاً بالبيئة المحلية، وتسلط الضوء على العسل المحلي وأنواعه ومصادره وطرق إنتاجه التقليدية، إلى جانب تعريف الزوار بخصائصه الغذائية، بما يعكس مكانته في الموروث الغذائي الإماراتي.

تهدف القرية إلى دعم المنتجين وأصحاب المصانع والمناحل، وتحفيز الإنتاج المحلي، عبر إتاحة الفرصة لزوار المهرجان للاطلاع على أصناف العسل الإماراتي وجودتها، في تجربة تفاعلية تجمع بين العرض والتعريف والتذوق.

وأشاد زوار المهرجان بتخصيص منصة متخصصة لعرض العسل ومنتجات النحل أمام الجمهور، فيما عبر المشاركون من أصحاب المناحل والمحلات عن سعادتهم بالإقبال الملحوظ الذي شهدته القرية منذ انطلاق المهرجان، مؤكدين أن ذلك يعكس تقدير الجمهور لمستوى الجودة العالي للمنتج المحلي.

وأوضح المشاركون أن مهرجان العين التراثي أتاح لهم فرصاً أوسع لتسويق منتجاتهم والتعريف بها، إلى جانب تبادل الخبرات والمعرفة بين المنتجين، بما ينسجم مع أهداف المهرجان في دعم الحرفيين والأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الصغيرة، وتعزيز التنمية المجتمعية عبر توفير منصات فاعلة لعرض وتسويق المنتجات التراثية.