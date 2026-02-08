مجلس شباب أكاديمية أنور قرقاش منصة وطنية لتمكين دبلوماسيي المستقبل

أبوظبي في 8 فبراير / وام / يواصل مجلس شباب أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية دوره بوصفه منصة وطنية تهدف إلى تمكين الكفاءات الشابة داخل الأكاديمية، وتعزيز دورهم في تطوير بيئة العمل والمشاركة الفاعلة في صنع القرار، بما يسهم في دعم التميز المؤسسي ويواكب التوجهات الوطنية للدولة.

يعمل المجلس على تنمية القدرات القيادية والمهنية لأعضائه ضمن بيئة مبتكرة، مرتكزا على قيم التمكين والتميز والابتكار والمسؤولية والولاء والانتماء، وبما ينسجم مع رؤية الدولة في إعداد جيل قيادي مؤهل للإسهام في العمل الدبلوماسي المعاصر.

وأكدت سارة المنصوري، رئيس مجلس شباب أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن المجلس يمثل أحد الأذرع المؤسسية الداعمة لرؤية الأكاديمية في تمكين الكفاءات الشابة، مشيرة إلى أن المجلس يعمل على توفير بيئة محفزة تمكن الشباب من تطوير قدراتهم القيادية والمهنية، وتعزز مشاركتهم الفاعلة في دعم مسيرة العمل المؤسسي والدبلوماسي.

وأضافت أن مجلس الشباب يحرص على إطلاق مبادرات نوعية تتماشى مع أولويات الدولة وأجنداتها الوطنية والدولية، وتسهم في إعداد جيل دبلوماسي واعٍ قادر على مواكبة المتغيرات العالمية، مؤكدة أن الاستثمار في الشباب استثمار في مستقبل الدبلوماسية وصناعة السلام وبناء الشراكات الدولية المستدامة.

وأوضحت أن المجلس يواصل جهوده في تعزيز حضور أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية محلياً ودولياً، وتمثيلها في المحافل الشبابية والإقليمية والدولية، بما يجسد التزام دولة الإمارات بتمكين الشباب وترسيخ دورهم شركاء أساسيين في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، وترجمة الأجندات الأممية إلى مبادرات عملية ذات أثر ملموس.

ويسعى مجلس شباب الأكاديمية إلى تعزيز حضور الأكاديمية محلياً ودولياً من خلال إطلاق مبادرات شبابية نوعية، وبناء جيل دبلوماسي قيادي، وترسيخ الهوية المؤسسية والقيم الوطنية، إلى جانب تمثيل الأكاديمية في الشبكات والمحافل الشبابية الإقليمية والدولية، وتعزيز التكامل بين المسارين الأكاديمي والمؤسسي.

يتكوّن المجلس من رئيس، ونائب للرئيس، ومنسق عام، إضافة إلى فرق عمل متخصصة تغطي مجالات المبادرات والمشاريع، والتخطيط والتطوير، والاتصال والشراكات، والخدمات المساندة، والبيانات والإحصاء، بما يضمن كفاءة التنفيذ وتكامل الأدوار المؤسسية.

وأطلق مجلس شباب الأكاديمية عدداً من المبادرات والبرامج النوعية التي تعكس دوره في تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم المجتمعية والدولية، من أبرزها برنامج "تمكّن" بالتعاون مع مجلس شباب تدوير لتمكين وتدريب الشباب، وبرنامج القيادات الدبلوماسية الشابة بالشراكة مع مركز الشباب العربي، إلى جانب مبادرات الشباب والسلام والأمن المتوافقة مع أجندة الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2250، ومبادرة "ركن القهوة" التي تهدف إلى توفير مساحة داعمة لرواد الأعمال الإماراتيين، فضلاً عن مشاركة أعضاء المجلس في قمة شباب العالم 2025 وتمثيل دولة الإمارات في المحافل الدولية.

وفي إطار إحياء الذكرى العاشرة لأجندة الأمم المتحدة للشباب والسلام والأمن، نظم مجلس شباب أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية جلسة حوارية بعنوان "الشباب والسلام والأمن 2025"، هدفت إلى رفع الوعي الإقليمي بهذه الأجندة، وتشجيع مشاركة الشباب في قضايا السلام، وتعزيز الحضور الوطني لدولة الإمارات على الساحة الدولية.

ويجسد مجلس شباب أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية نموذجاً عملياً لالتزام دولة الإمارات بتمكين الشباب وترجمة الأجندات الأممية إلى سياسات وطنية وممارسات مؤسسية مستدامة، بما يعزز دور الشباب كشركاء رئيسيين في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.