"لجنة دبي للألعاب الإلكترونية" ترسم خارطة طريق لقطاع مستقبلي ريادي

دبي في 8 فبراير /وام/ عقدت "لجنة دبي للألعاب الإلكترونية"، التي شُكّلت بموجب قرار أصدره سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، لتكون معنية بتطوير قطاع الألعاب الإلكترونية في الإمارة، اجتماعها الأول لرسم ملامح توجهاتها الاستراتيجية، وتحديد أطر عملها التشغيلية، بالإضافة إلى وضع الأولويات الرامية لضمان النمو المستدام لهذا القطاع الحيوي.

جاء الاجتماع تجسيداً لانطلاق مرحلة جديدة من العمل المشترك والمتكامل لتطوير منظومة ألعاب إلكترونية بمعايير عالمية في دبي، تتسم بالتنافسية العالية والجاهزية للمستقبل؛ تماشياً مع طموحات الإمارة الرامية إلى ترسيخ ركائز اقتصادها الرقمي والإبداعي، وتوسيع آفاق الصناعات القائمة على الابتكار التحويلي، بما يضمن ريادتها وتفوقها في قطاعات الإعلام الجديد وترسيخ مكانتها عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي والإبداعي.

تناول الاجتماع سبل إرساء المقومات الأساسية لبناء قطاع حيوي ومحفّز للابتكار، بما يشمل صياغة أطر تنظيمية وسياسات تتسم بالمرونة، وتطوير بنية تحتية متطورة وبيئات حاضنة وممكّنة للنمو، إلى جانب تعزيز آليات التنسيق المشترك بين الجهات الحكومية، والجهات الفاعلة في الصناعة، وشركاء القطاع الخاص.

وأكدت سعادة نهال بدري، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام، أن قطاع الألعاب الإلكترونية بات يمثل أحد أبرز المجالات الواعدة ضمن المشهد الإعلامي في دبي، ومحركاً رئيساً للاقتصاد الإبداعي القائم على الابتكار، وقالت إن تأسيس "لجنة دبي للألعاب الإلكترونية" شكل منصة استراتيجية لتحقيق مواءمة أوثق بين السياسات العامة، ومتطلبات البنية التحتية، واحتياجات القطاع، مع العمل في الوقت ذاته على خلق بيئة محفزة للابتكار، تتبنى المواهب وتدعم النمو المستدام طويل الأمد ، ويعكس هذا النهج التزام دبي الراسخ ببناء صناعات إبداعية ذات تنافسية عالمية، تحقق أثراً اقتصادياً واجتماعياً مستداماً وملموساً.

واستعرضت اللجنة المقومات التنافسية التي تكرّس مكانة دبي وجهة رائدة لتطوير الألعاب الإلكترونية، وفي مقدمتها البنية التحتية الرقمية المتقدمة وشبكات الاتصال المتطورة، والبيئة التنظيمية المرنة والمحفزة، فضلاً عن القدرات اللوجستية الفائقة والموقع الجغرافي الاستراتيجي للإمارة؛ وهي عناصر تعزز في مجملها قدرة دبي على استقطاب كبرى شركات تطوير ونشر الألعاب، والمستثمرين، والمواهب العالمية المتخصصة من كافة أنحاء العالم.

من جانبه، أكد سعادة خلفان بالهول، رئيس لجنة دبي للألعاب الإلكترونية، أن تركيز اللجنة يتمحور على تحويل الرؤى الطموحة إلى واقع ملموس ونتائج قابلة للقياس.

وقال سعادته إن أولويتنا تتمثل في دعم بناء مسارات مستدامة لرفد القطاع بالمواهب، وإطلاق برامج تدريبية متخصصة، وإبرام شراكات استراتيجية بنّاءة، مع تعزيز أطر التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص عبر مختلف مراحل 'سلسلة القيمة' في قطاع الألعاب.. ومن خلال العمل الوثيق مع شركائنا من الجهات الحكومية ورواد الصناعة، نسعى إلى دفع عجلة النمو المستدام وترسيخ مكانة دبي بوصفها واحدا من أكثر المراكز العالمية تنافسية وجاذبية في هذا المجال.

حضر الاجتماع ، هشام العلماء المدير التنفيذي لقطاع تطوير الإعلام نائب رئيس لجنة الألعاب الإلكترونية، عن مجلس دبي للإعلام؛ وأحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات وقطاع التجزئة، عن دائرة الاقتصاد والتجارة بدبي، وشيماء السويدي المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب، عن هيئة الثقافة والفنون في دبي؛ والعميد الدكتور منصور الرزوقي، مدير مركز التكنولوجيا الافتراضية، عن شرطة دبي؛ وحنان أحمد، الرئيس التنفيذي للشؤون التنظيمية والخدمات المشتركة عن شركة الاتصالات المتكاملة "دو" ؛ وأحمد حمزة الرئيس التنفيذي لشؤون المنطقة الحرة، عن مركر دبي للسلع المتعددة، وعيسى المرزوقي مدير إدارة الفعاليات الرياضية، عن مجلس دبي الرياضي؛ وعبدالله القعود مدير إدارة العمليات الرقمية عن غرف دبي.

تجدر الإشارة إلى أن "لجنة دبي للألعاب الإلكترونية" تشكلت بموجب قرار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، رقم (9) لسنة 2025، في نوفمبر 2025، لتتبع مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية في المجلس وتتولى مهام تعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتوفير الخدمات والتسهيلات والممكنات اللازمة لدعم نمو القطاع، فضلاً عن دورها في اكتشاف وتمكين المواهب الشابة عبر برامج تدريبية متخصصة، ودعم الشركات الناشئة، بما يسهم في تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الرقمي وتكريس ريادة دبي العالمية والإقليمية في قطاع الألعاب الإلكترونية.