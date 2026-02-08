موسيقى شرطة أبوظبي تشارك في 2826 فعالية خلال 2025

أبوظبي في 8 فبراير/وام/ شاركت فرقة موسيقى شرطة أبوظبي التابعة لإدارة المراسم والعلاقات العامة في 2826 فعالية خلال عام 2025، تنوعت بين المناسبات الوطنية والمجتمعية، والفعاليات الرياضية والثقافية، والمهرجانات والمعارض الدولية، في إطار دورها في تعزيز الحضور المؤسسي والمشاركة المجتمعية.

وأكدت شرطة أبوظبي في هذا الصدد مواصلة دعمها وتطويرها للفرقة الموسيقية من خلال استقطاب الكفاءات المتميزة، وتزويدها بأحدث الآلات والمعدات والبرامج الموسيقية المعتمدة عالميًا، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية ويسهم في تقديم عروض احترافية تعكس الصورة الحضارية للمؤسسة الشرطية وتنسجم مع متطلبات الفعاليات الكبرى في الدولة.

وأوضحت أن أبرز مشاركات الفرقة شملت العروض المصاحبة للاحتفالات الوطنية، والمهرجانات التراثية والرياضية، إلى جانب الفعاليات المجتمعية والمعارض الدولية وأسهمت بعروض موسيقية متنوعة حظيت برضا وإعجاب الجمهور، وقدّمت مزيجًا ثريًا من الألحان الإماراتية والعربية والعالمية.

وحصدت الفرقة خلال العام عددًا من شهادات الشكر والدروع التقديرية من جهات حكومية وخاصة، تقديرًا لمشاركاتها الموسيقية المتميزة وما قدمته من عروض أبهجت الجماهير وأسهمت في إنجاح مختلف الفعاليات.