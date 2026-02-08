"صحة أبوظبي" تستعرض مبادراتها بـ"معرض الصحة العالمي"

أبوظبي في 8 فبراير/وام/ تستعرض دائرة الصحة – أبوظبي، خلال مشاركتها في معرض الصحة العالمي 2026 ، الذي ينطلق بدبي غداً ،مشاريعها ومبادراتها الرائدة، التي تبرز تحول الإمارة من نهج علاجي تقليدي إلى نموذج رعاية استباقي قائم على الوقاية، مدعوم بالذكاء الاصطناعي والبيانات والتقنيات الحديثة، لإحداث أثر ملموس في صحة المجتمع وتعزيز مكانة أبوظبي نموذجا يحتذى في الرعاية الصحية عالميا.

تسلط الدائرة الضوء، ضمن مشاركتها ضمن المنصة الوطنية الموحدة "صحة الإمارات"، على 9 من مبادراتها الرئيسية الهادفة إلى تعزيز صحة المجتمع والوقاية من الأمراض والتدخل المبكر بالاستعانة بالابتكارات المتقدمة في مجالات علم الوراثة مثل الاختبار الجيني، وبرنامج الفحوصات الجينية للمواليد الجدد، والصيدلة الجينية.

وتشمل المبادرات ضمان المرونة والاستدامة والاستجابة للطوارئ مثل تقنية الواقع الافتراضي لمركز قيادة العمليات الطبية الموحدة، والنظام الجديد لمراقبة الأمراض المعدية، إلى جانب التقنيات الرقمية الذكية للتنبؤ بالمخاطر وتعزيز التدخلات الصحية الاستباقية مثل منصة "التحليل الذكي للصحة السكانية"، و"نموذج العافية المستقبلي" و"منصة الرعاية الصحية الذكية" ومرصد ملوثات الهواء الداخلي.

وأكدت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي أن أبوظبي تواصل دورها الرائد في صناعة مستقبل الصحة، مع تركيز واضح على بناء منظومة صحية ذكية ووقائية تتنبأ بالمخاطر، وتعزز المخرجات الصحية، وتضع عافية المجتمع على رأس أولوياتها.

وأضافت أن معرض الصحة العالمي منصة مهمة لاستعراض طموحات الإمارة ورؤيتها وأولوياتها للقطاع الصحي، وتعزيز التعاون مع الشركاء من مختلف أنحاء المجتمع الصحي العالمي، مشددة على أن مبادرات الدائرة تجسد التزام أبوظبي الراسخ بتحسين جودة الرعاية الصحية ورفع مستوى رفاه الأفراد والمجتمعات.