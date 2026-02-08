انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في البرتغال

لشبونه في 8 فبراير/وام/ انطلقت اليوم،الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في البرتغال لاختيار رئيس جديد خلفا لمارسيلو ريبيلو دي سوزا بعدما فشل المرشحان في الحصول على نسبة 50 في المائة من أصوات الناخبين بالجولة الأولى.

ويحق لأكثر من 11 مليون ناخب التوجه إلى صناديق الاقتراع للاختيار بين المرشحين الحاصلين على العدد الأكبر من الأصوات في الجولة الأولى التي أجريت في 18 يناير الماضي وهما المرشح الاشتراكي أنطونيو خوسيه سيغورو ، وزعيم حزب "شيغا" اليميني أندريه فينتورا.

وتصدر المرشح الاشتراكي نتائج الجولة الأولى بحصوله على نسبة 31.1 في المائة من الأصوات بينما حصل المرشح اليميني على المركز الثاني بنسبة 23.5 في المائة من الأصوات.

وينص النظام الانتخابي البرتغالي على إجراء جولة ثانية بعد 21 يوما من الجولة الأولى في حال لم يحصل أي مرشح على 50 في المائة من الأصوات بالجولة الأولى.

وتعد هذه المرة الثانية التي تجرى فيها جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية في البرتغال منذ اعتماد دستور البلاد عام 1976 حيث طبقت في انتخابات عام 1986 عندما فاز ماريو سواريس في الجولة الثانية.

