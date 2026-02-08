إطلاق "مؤسسة الإمارات للدواء" رسميا غدا بـ "معرض الصحة العالمي - دبي 2026"

دبي في 8 فبراير/ وام / يشهد معرض الصحة العالمي- دبي ( WHX) الذي ينطلق غدا في "مدينة إكسبو " الإطلاق الرسمي لـ" مؤسسة الإمارات للدواء" إيذانا باضطلاعها بدورها في قيادة وتطوير القطاع الدوائي والطبي في دولة الإمارات، ضمن إطار يعزز التكامل المؤسسي ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة.

وتعرض المؤسسة خلال المعرض ، مجموعة من المشاريع الوطنية الاستراتيجية التي تعكس توجهاتها المستقبلية في تعزيز الأمن الدوائي، وترقية النموذج الصيدلاني الوطني، ودعم الابتكار والبحث العلمي في القطاع الدوائي .

وتشمل تلك المشاريع مشروع التصنيع المحلي المتكامل (Holistic National Manufacturing)، الذي يهدف إلى بناء قاعدة وطنية شاملة لتصنيع الأدوية والعلاجات الدوائية المتقدمة والمنتجات الطبية البشرية والبيطرية والزراعية، بما يعزز الأمن الدوائي الوطني ويرفع كفاءة واستدامة سلاسل الإمداد.

وتستعرض المؤسسة مشروع التصميم بتقنية الذكاء الاصطناعي لاختبار فاعلية الأدوية (Insilico Medicine)، الذي يعتمد على النماذج الرقمية المتقدمة لتقييم فعالية الأدوية قبل تصنيعها، بما يسهم في تسريع مراحل البحث والتطوير وتقليل التكاليف وتسريع وصول العلاجات الآمنة والفعّالة إلى المرضى.

وتشمل المشاريع المعروضة مشروع أعضاء على شريحة (Organ on Chip)، وهو أحد الحلول الابتكارية التي تحاكي وظائف أعضاء جسم الإنسان باستخدام رقائق إلكترونية دقيقة لاختبار الأدوية، بما يوفر نماذج عالية الدقة تتجاوز الأساليب التقليدية، وتتوافق مع أفضل المعايير الأخلاقية والعلمية العالمية.

وأكدت سعادة الدكتورة فاطمة الكعبي، المديرة العامة لمؤسسة الإمارات للدواء، أن المشاريع التي تستعرضها المؤسسة تجسد رؤيتها للانتقال من النماذج التقليدية إلى حلول ابتكارية قائمة على البحث العلمي والعلوم المتقدمة"، موضحة أن المؤسسة تركز على تمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز الشراكات العلمية، وتشجيع الأبحاث التخصصية والدراسات التطويرية للمنتجات الطبية داخل الدولة، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات مركزا إقليميا وعالميا رائدا في المجال الدوائي.

وتنسجم هذه المشاريع مع الأهداف الاستراتيجية لمؤسسة الإمارات للدواء، التي تركز على تعزيز الأمن الدوائي واستدامة المنتجات الطبية بأسعار تنافسية، وترقية النموذج الصيدلاني الوطني لأفضل المعايير، وتعزيز القدرة الصناعية الدوائية الوطنية وتنافسيتها، إلى جانب تشجيع الأبحاث التخصصية والدراسات التطويرية داخل الدولة، و بناء منظومة صحية ريادية مدعومة ببنية تحتية ذكية تُحول الابتكارات الأكاديمية إلى واقع صناعي وتجذب الاستثمارات النوعية للدولة.

وأكدت مؤسسة الإمارات للدواء أن مشاركتها في معرض الصحة العالمي 2026 تجسد حرصها على توسيع آفاق التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، ودعم الابتكار الصحي، والإسهام في بناء منظومة دوائية وطنية متقدمة تلبي احتياجات المجتمع وتواكب متطلبات المستقبل.