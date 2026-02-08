"أوقاف دبي" تسجل أكبر وقف ذري بقيمة 1.6 مليار درهم

دبي في 8 فبراير /وام/سجلت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي أكبر وقف ذري دائم في الإمارة تم تأسيسه بواسطة عائلة أحمد ومحمود الدلال ويضم 111 وقفا من الأراضي والعقارات موزعة في مناطق متنوعة بدبي بقيمة إجمالية بلغت 1.6 مليار درهم ليكون وقفا ذريا مستداما لأبناء وأحفاد الواقفين بما يعكس ثقافة العطاء المستدام والحرص على استمرار الأثر الوقفي عبر الأجيال.

يعد هذا الوقف نموذجا رائدا في مجال الوقف الذري ويبرز دور الأوقاف العائلية في تعزيز مسيرة العمل الوقفي المؤسسي في دبي بما يضمن استمرارية المنافع للأجيال القادمة ودعم التنمية المجتمعية الشاملة.

وذكرت المؤسسة أن إجمالي الأوقاف الذرية في مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي يبلغ 251 وقفا بقيمة إجمالية تصل إلى 4.8 مليار درهم ما يعكس الدور الحيوي للأوقاف الذرية في تعزيز استدامة الوقف وتأمين المنافع للأجيال المتعاقبة.

وأكد سعادة عيسى الغرير رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي أن الوقف الذري المسجل من قبل عائلة الدلال يشكل نموذجا متميزا في الوقف العائلي المستدام ويعكس حرصها على تعزيز أثر الوقف عبر الأجيال ويعكس نجاح جهود "أوقاف دبي" في دعم وتنمية الأصول الوقفية لضمان استدامتها وتحقيق أثر اجتماعي طويل الأمد.

من جانبه ثمن سعادة علي المطوع أمين عام المؤسسة ثقة عائلة الدلال وتسجيل أصولها الوقفية لدى "أوقاف دبي" .. مؤكدا سعي المؤسسة من خلال تسجيل هذا الوقف وغيره من الأوقاف الذرية إلى تمكين مختلف الأسر والمجتمعات من استثمار أصولهم الوقفية بطريقة مهنية تضمن استمرارها وإدامة خيرها للأجيال المقبلة انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ ثقافة العطاء المؤسسي.

وأعرب محمد أحمد الدلال وسعيد محمود الدلال عن فخرهما بتسجيل أكبر وقف ذري لدى "أوقاف دبي" ..وأكدا أن هذا الوقف يعكس التزام الأسرة بالمسؤولية الاجتماعية ويعود ريعه على الأبناء والذرية بشكل مستدام بما يضمن مستقبل العائلة ويعزز أثر الوقف في خدمة الأسرة والمجتمع.