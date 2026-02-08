بنك الإمارات للطعام يطلق مبادرة "حفظ النعمة في فريجنا"

دبي في 8 فبراير /وام/أطلق بنك الإمارات للطعام التابع لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية مبادرة "حفظ النعمة في فريجنا" بهدف نشر ثقافة الاستدامة وحفظ النعمة وتعزيز الشراكة المجتمعية بما يسهم في تقليل هدر الغذاء ودعم الأمن الغذائي وترسيخ قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية.

تنظم المبادرة في الحديقة القرآنية حتى 12 فبراير الجاري بمشاركة 150 متطوعا لتنفيذ برنامجها من خلال تسجيل التبرعات واستقبال المتبرعين والتنظيم وحصر فائض الطعام وتحضير السلال الغذائية إضافةً إلى تنفيذ ورش التوعية والتثقيف.

تستهدف المبادرة تحقيق عدد من الأهداف الإنسانية والاجتماعية والبيئية من خلال تعزيز قيم العطاء والتراحم بين أفراد المجتمع والتبرع بفائض الطعام وتبني المفاهيم والممارسات الغذائية المستدامة والحفاظ على البيئة عبر الحدّ من هدر الطعام وتقليل المخلفات وتحييدها عن مسار الطمر وتعزيز الدور المجتمعي وتوعية الأفراد على الثقافة الاستهلاكية وتوقيع التزام حفظ النعمة.

وقالت منال بن يعروف رئيس الفريق التنفيذي لمؤسسة بنك الإمارات للطعام إن مبادرة حفظ النعمة في فريجنا تندرج ضمن سلسلة المبادرات المجتمعية التي يُنفذها البنك على مدار العام لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حفظ الغذاء ونشر ثقافة الاستدامة عبر تعزيز مشاركة سكان الفرجان ضمن أنشطة تفاعلية وتوعوية تحدث أثرًا مستداما واخترنا أن تنطلق المبادرة من الفرجان لتحمل رسالة وبعدا إنسانيا واجتماعيا وبيئيا تعكس مجموعة الأهداف الشاملة لبنك الإمارات للطعام في التخطيط والإدارة الأمثل لإدارة فائض الطعام والحدّ من هدره وجمعه وإيصاله إلى مستحقيه ورفع الوعي في التعامل الحكيم مع الطعام وتغيير المفاهيم والممارسات السلبية فضلاً عن تحقيق أثرٍ بيئي إيجابي ودعم الاستدامة البيئية عبر الحدّ من الانبعاثات الكربونية وتقليل نفايات الطعام وتحويل الفائض عن مسار الطمر.

تتضمن المبادرة أنشطة توعوية وتسجيل متطوعين وأنشطة للأطفال فضلاً عن توعية أهالي الفرجان ودعوتهم للمشاركة في التبرع بفائض الطعام وتوقيع التزام بتقليل هدر الطعام وحصر التبرعات الغذائية وتحضير السلال أو حاويات حفظ الطعام المطبوخ لتوزيعها على المستحقين بالتنسيق مع الجهات الخيرية.

وتشمل قائمة الشركاء المساهمين في مبادرة حفظ النعمة في فريجنا كلا من بلدية دبي وشركة ADNH للتموين والجمعيات الخيرية وشركات خاصة للتغليف والنقل والتي تعكس جهود البنك في فتح قنوات تواصل فعّالة وتعزيز الشراكات الإستراتيجية وفرص التعاون مع مختلف الأطراف والشركاء من المنظمات الإنسانية الدولية وشركات القطاع الخاص.