"نادي أبوظبي لرفع الأثقال"يحصد "ذهبية وفضية" بألعاب "الماسترز"

أبوظبي في 8 فبراير/وام/توج نادي أبوظبي لرفع الأثقال بميداليتين ذهبية وفضية ضمن فعاليات ألعاب الماسترز، " أبوظبي 2026" بعدما أحرزت باولا جارسيا الذهبية وحسن الكثيري الفضية في وزني 63 و71 كجم، بعد منافسات قوية بمركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

وأثنى عيسى عمير المنصوري، رئيس مجلس إدارة النادي على المشاركة المميزة للاعبين في هذا المحفل العالمي، الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة عالمية كبيرة.. مشيرا إلى الأثر الإيجابي لألعاب الماسترز على الرياضة بشكل عام ورفع الأثقال على وجه الخصوص.