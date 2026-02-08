طقس الغد صحو إلى غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة

أبوظبي في 8 فبراير/وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية والشمالية، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة شمالاً، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية.

وأوضح المركز في بيانه اليوم حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً شمالاً ، و حركتها جنوبية غربية - شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط يضطرب أحياناً شمالاً ، و في بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 19 80 35

دبي 27 19 75 40

الشارقة 28 17 80 40

عجمان 27 19 85 45

أم القيوين 26 16 85 40

رأس الخيمة 28 17 80 30

الفجيرة 30 19 65 25

العـين 29 17 70 25

ليوا 31 15 85 20

الرويس 30 17 85 35

السلع 29 15 80 40

دلـمـا 26 19 80 45

طنب الكبرى / الصغرى 25 20 85 50

أبو موسى 25 20 85 50