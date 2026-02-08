مهرجان العين التراثي ينظم سباق السلوقي العربي

العين في 8 فبراير/وام/ شهد ميدان الروضة لسباقات الهجن بمدينة العين أمس منافسات بطولة سباق السلوقي العربي، التي جرت في ستة أشواط ثلاثة للذكور ومثلها للإناث لمسافة 2000 متر، بمشاركة 103 سلقان، 41 من الذكور و62 من الإناث، لملاك من دولة الإمارات، وسلطنة عمان، ودولة قطر، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العين التراثي بدورته الأولى الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث بأرض المعارض في مدينة العين ويستمر حتى يوم غد .

ورصدت اللجنة المنظمة جوائز بقيمة إجمالية 318 ألف درهم لثلاثين فائزاً، بواقع خمسة في كل شوط.

جاء تنظيم السباق في إطار تحقيق أهداف المهرجان الرامية إلى صون التراث الثقافي، وتقديم تجارب تراثية حية تعكس تنوّع الموروث الإماراتي.

ويدعم السباق رسالة المهرجان في ربط الماضي بالحاضر، وترسيخ الهوية الوطنية، وتأكيد دور الفعاليات التراثية في نقل المعرفة الشعبية بأسلوب معاصر يحافظ على أصالتها ويواكب تطلعات الجمهور.

وتتواصل فعاليات ومسابقات مهرجان العين التراثي حيث شهد يوم أمس إعلان أسماء الفائزين في مسابقة "الزاملي" بمزاينة التموروتوج ضيفا الشرف الشيخ مسلم بن حم العامري وسالم بالركاض العامري، وسعادة عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث الفائزين في المسابقة.

وفي صفقات مزاد التمور شهد أمس أغلى قيمة بيع لصندوق بقيمة 1000 درهم من صنف "زاملي"، فيما بلغ إجمالي المبيعات 97120 درهماً، وبلغت كمية التمور المباعة 1893 كيلوجراماً بإجمالي 631 صندوقاً.