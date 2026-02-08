منتخب أصحاب الهمم يحصدد 66 ميدالية بدورة غرب آسيا البارالمبية

مسقط في 8 فبراير/وام/ اختتم منتخب الإمارات الوطني لأصحاب الهمم مشاركته في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الخامسة – مسقط 2026 بتحقيق إنجاز بارز، بعد أن حصد 66 ميدالية بواقع 18 ذهبية و22 فضية و26 برونزية، ليحتل المركز الثالث على جدول الترتيب العام في ختام منافسات الدورة التي شهدت مشاركة واسعة من منتخبات المنطقة.

وجاء منتخب العراق في صدارة الترتيب برصيد 92 ميدالية، تلتها المملكة العربية السعودية برصيد 80 ميدالية.

وجاءت ألعاب القوى في صدارة الإنجازات الإماراتية، بعد أن أحرز المنتخب 37 ميدالية (9 ذهبيات و12 فضية و16 برونزية)، مؤكدة مكانتها كأحد أبرز مصادر التفوق في البطولة.

كما سجل منتخب الدراجات الهوائية واليدوية حضوراً قوياً بحصده 14 ميدالية (4 ذهبيات و5 فضيات و5 برونزيات)، فيما حقق منتخب رفع الأثقال إنجازات لافتة عبر 6 ميداليات، حيث توج البطل البارالمبي محمد خميس خلف بذهبية فئة وزن 92 كجم، وأضاف عبدالله النقبي ذهبية فئة 107 كجم، فيما أحرز سيف الزعابي ذهبية فئة 71 كجم، وحقق أحمد خميس البلوشي الميدالية الفضية في فئة وزن فوق 107 كجم.

وعلى صعيد الإناث، أحرزت هيفاء النقبي برونزية فئة وزن 62 كجم، فيما حصلت موزة الزيودي على برونزية فئة وزن 54 كجم.

وفي منافسات البوتشيا، واصل أبطال الإمارات تألقهم بحصد 3 ميداليات (ذهبيتين وفضية واحدة)، فيما أضاف منتخب الريشة الطائرة ميداليتين فضيتين وبرونزيتين إلى الرصيد العام.

وتوج منتخب كرة الطاولة بميدالية برونزية، وحقق منتخب كرة السلة على الكراسي المتحركة إنجازاً مهماً بحصوله على الميدالية الفضية.

واختتم منتخب الإمارات للدراجات الهوائية واليدوية مشاركته بحصد 7 ميداليات في سباقات الفردي العام، حيث توج اللاعب ذياب المهيري بذهبية فئة C5، وأضاف اللاعب أحمد النعيمي ذهبية فئة H3، فيما جاءت الميداليات الفضية عبر اللاعبين حسين المازم (H3) وسعيد الظاهري (H4) وأحمد البدواوي (C5)، بينما حقق اللاعبان سالم الجنيبي (C3) وعبدالله البلوشي (C4) الميداليتين البرونزيتين، ليؤكد المنتخب حضوره القوي حتى ختام المنافسات.