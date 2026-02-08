"الإمارات للإفتاء" يوزع 3400 نسخة من إصداراته ومنشوراته العلمية بمعرض القاهرة للكتاب

أبوظبي في 8 فبراير /وام/ شهد جناح مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 الذي اختتم مؤخرا ، إقبالًا لافتًا من الزوار والباحثين والمهتمين بالشأن الديني والثقافي، ما عكس مكانة المجلس مرجعية وطنية للإفتاء ومنصة لنشر المعرفة الشرعية الرصينة وتعزيز قيم الاعتدال والتسامح.

وقدّم المجلس خلال مشاركته حزمةً متكاملةً من إصداراته ودراساته المتخصصة في منظومة الإفتاء المؤسسي ومنهجيته العلمية، واستعرض التجربة الإماراتية في تنظيم الفتوى وحوكمتها وتطوير خدماتها، بما يواكب المستجدات الاجتماعية والتقنية، ويعزّز الثقة في الفتوى المنضبطة بوصفها ركيزةً للاستقرار الفكري والمجتمعي.

وشهدت منصة المجلس نشر وتوزيع أكثر من (3400) نسخة من الإصدارات والمنشورات العلمية والإفتائية، والتي تنوّعت موضوعاتها بين الأحكام الشرعية والدراسات المتخصصة والمواد التوعوية، فيما حظيت إصدارات الأسرة، ومؤتمر الاستيعاب الشرعي للمستجدات العلمية، وإصدارات الحج والعمرة باهتمامٍ واسع وإقبالٍ ملحوظ من رواد المعرض، لما تقدمه من طرحٍ ميسّر يعالج قضايا الواقع ويلبّي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.

وسجّل جناح المجلس تفاعلًا واسعًا من الزوار، إذ بلغ عدد المرتادين أكثر من (3000) زائر والذين أبدوا إعجابهم بما يقدمه المجلس من محتوى علمي وخدمات إفتائية نوعية، في مؤشر يعكس تنامي ثقة الجمهور بالتجربة الإماراتية في حوكمة الفتوى وجودة خدماتها.

واستعرض المجلس عددًا من مبادراته الوطنية وبرامجه النوعية المرتبطة بالخدمات الإفتائية الرقمية، وتأهيل الكفاءات الإفتائية، وبناء الشراكات المعرفية، مبرزًا دورها في ترسيخ القيم الوطنية والإنسانية، وتعزيز جسور التواصل مع المؤسسات العلمية والثقافية على المستويين الإقليمي والدولي.