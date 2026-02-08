اكتمال الاستعدادات لإطلاق «أسبوع الدفاع المدني» ضمن عام الأسرة 2026

أبوظبي في 8 فبراير/وام/ أعلنت هيئة أبوظبي للدفاع المدني اكتمال استعداداتها لإطلاق فعاليات «أسبوع الدفاع المدني لعام الأسرة 2026»، تزامنًا مع اليوم العالمي للدفاع المدني في الأول من مارس 2026، وذلك في إطار مواءمة مبادرات الهيئة مع توجه عام الأسرة وشعاره القائم على تعزيز النماء وترسيخ الانتماء داخل الأسرة والمجتمع.

يأتي تنظيم الأسبوع تجسيدًا لسردية عام الأسرة التي تؤكد أن نمو الأسرة يبدأ من الروابط اليومية، ويترسخ بالاستقرار، ويقوى بالمسؤولية المشتركة.

تركز الفعاليات على تمكين الأسرة من العيش في بيئة آمنة ومستقرة، بما يسهم في بناء أجيال واثقة وقادرة على النمو في إطار من القيم والانتماء الوطني.

وأكد سعادة العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، مدير عام الدفاع المدني، أن تخصيص عام 2026 ليكون «عام الأسرة» يعكس رؤية وطنية تنطلق من الأسرة بوصفها أساس النماء المجتمعي، مشيرًا إلى أن دور الدفاع المدني يتكامل مع هذه الرؤية من خلال الوقاية والتوعية، وتعزيز السلامة كعنصر داعم لاستقرار الأسرة واستدامة نموها.

وأوضح أن «أسبوع الدفاع المدني لعام الأسرة» يرتكز على ثلاثة مسارات منسجمة مع أولويات عام الأسرة: الجذور (الانتماء) عبر مبادرات تعزز التوازن بين العمل والحياة الأسرية، وفي مقدمتها إطلاق منظومة «ساعة الأسرة» لدعم الترابط الأسري للعاملين والروابط (التماسك) من خلال برامج موجهة لأسر العاملين، تشمل دعم الزواج، وتعزيز السلامة المنزلية، ورفع الوعي الوقائي داخل الأسرة والنمو (الاستدامة) عبر مبادرات مجتمعية تسهم في تمكين الأسر من التعامل الآمن مع متطلبات الحياة اليومية، وترسيخ السلوك الوقائي كرافد من روافد النمو الأسري المستدام.

وأكد أن هذه المبادرات تعكس التزام الهيئة بالمساهمة في تحقيق مستهدفات عام الأسرة 2026، من خلال تحويل مفاهيم النماء والانتماء إلى ممارسات عملية تعزز أمن الأسرة، وتدعم جودة الحياة، وتُسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا واستدامة.