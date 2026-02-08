5 كؤوس ملونة لمربط دبي في ختام جولة الجياد العربية بالدوحة

الدوحة في 8 فبراير/ وام/ أحرز مربط دبي للخيول العربية 5 كؤوس ملونة في المحطة الثانية من جولة الجياد العربية التي اختتمت أمس في الحي الثقافي "كتارا" بالعاصمة القطرية الدوحة.

إذ نال المربط 3 كؤوس ذهبية، وفضية، وبرونزية جاءت عبر كل من المهر بعمر سنة "دي يمان"، والذي نال الكأس الذهبية، والمهرة " دي روي" والتي نالت الكأس الذهبية الثانية، فيما نال الكأس الذهبية الثالثة " الفحل " دي شهار".

كما نالت الفرس " دي ودي" الكأس الفضية، ونال المهر " دي مزيون" الكأس البرونزية.

وشهدت المنافسات أيضا حصول الفرس " دي ضايرة" وهي من انتاج مربط دبي، وملك لمربط المرقاب القطري، على الكأس الذهبية للأفراس، فيما نالت الفرس " دي بيسان" والمملوكة لمربط الشقب القطري الكأس البرونزية، وهي من انتاج مربط دبي أيضا.

وأعرب المهندس محمد التوحيدي، المشرف العام المدير العام لمربط دبي، عن فخره بالإنجاز الذي حققته خيول المربط خاصة وأن الفوز بالمركز الأول في بطولة عالمية قوية يعكس مكانة المربط وريادته، لافتا إلى أن الحفاظ على الصدارة يمثل مسؤولية كبيرة في ظل مشاركة نخبة الإنتاج العالمي.

من جانبه أكد عبدالعزيز المرزوقي، المدير التنفيذي لمربط دبي، أن المحطة الثانية من جولة الجياد العربية شكلت عرسا عالميا عكس ارتفاع مستوى التنافس وجودة الخيول المشاركة، لافتا إلى أن خيول المربط أثبتت جدارتها ضمن نخبة الإنتاج العالمي المعاصر، في منافسة تعزز مكانة البطولة كأفضل بطولة في العالم.