وزارة الأسرة تنظم عرساً جماعياً ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد

أبوظبي في 8 فبراير / وام / نظّمت وزارة الأسرة عرساً جماعياً ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة بأبوظبي، بمشاركة 50 شاباً وشابة من المواطنين من مختلف إمارات الدولة، وذلك برعاية مصرف أبوظبي الإسلامي، في إطار شراكة مجتمعية تهدف إلى دعم الشباب المقبلين على الزواج وتعزيز الاستقرار الأسري.

يأتي تنظيم العرس الجماعي ضمن جهود الوزارة ،الرامية إلى ترسيخ قيم التماسك والتكافل المجتمعي، وتخفيف الأعباء المادية عن الشباب، وتعزيز ثقافة الأعراس الجماعية بوصفها خياراً اجتماعياً راقياً يعكس الهوية الإماراتية الأصيلة، ويسهم في بناء أسر مستقرة تشكّل اللبنة الأولى لمجتمع متوازن ومزدهر، وذلك انسجاماً مع مستهدفات "الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031".

وأعرب العرسان عن سعادتهم وفرحتهم بهذه المبادرة الوطنية، مؤكدين تقديرهم العميق لوزارة الأسرة على جهودها المستمرة في دعم الشباب المقبلين على الزواج، لتأسيس أسر مستقرة، مما يعكس حرصها على تعزيز التلاحم المجتمعي وترسيخ قيم الأسرة الإماراتية الأصيلة بالتزامن مع "عام الأسرة".

تعكس هذه الأعراس الجماعية التزام وزارة الأسرة الراسخ ، بدعم الشباب المقبلين على الزواج، وتعزيز الدور المحوري للأسرة باعتبارها ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة للدولة، إلى جانب دعم نماذج مبتكرة ومجدية للاحتفاء بالمناسبات الاجتماعية، مع الحفاظ على الهوية الإماراتية، وترسيخ صورة إيجابية وواعية حول مفهوم الأعراس الجماعية بوصفها خياراً مجتمعياً راقياً يحفّز الشباب ويعزز الوحدة الوطنية، ويُسهم في تماسك النسيج الاجتماعي، الذي يشكّل أساس قوة وازدهار دولة الإمارات.

جدير بالذكر أن وزارة الأسرة نظمت سلسلة من الأعراس الجماعية خلال العام 2025، ومنها العرس الذي تم تنظيمه في ديسمبر الماضي ، في منطقتي الوقن والقوع، بمشاركة أكثر من 100 شاب وشابة من المواطنين.