أليسا لونغو بورغيني بطلة لـ "طواف الإمارات للسيدات" للمرة الثالثة

أبوظبي في 8 فبراير/وام/ توجت الإيطالية إليسا لونغو بورغيني قائدة فريق الإمارات "ايه دي كيو" اليوم بلقب النسخة الرابعة من طواف الإمارات للسيدات 2026 برعاية مجموعة موانئ أبوظبي، السباق العالمي والوحيد في الشرق الأوسط، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية والذي نظمه مجلس أبوظبي الرياضي.

وأسدل الستار، بنجاح على فعاليات النسخة الرابعة من طواف الإمارات للسيدات 2026، الذي أقيم عبر 4 مراحل، بإجمالي مسافة 533 كيلومترا، بمشاركة 120 متسابقة من 20 فريقاً عالمياً من نخبة الفرق المحترفة على مستوى العالم.

وحققت بورغيني انتصاراً كبيراً ومستحقاً في مرحلة مدن الرابعة والختامية (الجبلية) التي انطلقت اليوم من استاد هزاع بن زايد، مروراً بأبرز معالم منطقة العين، ووصولاً إلى قمة جبل حفيت، بفوزها الثالث بعد نسختي 2023 – 2025، حيث تمكنت الإيطالية من قطع مسافة 156 كيلومترا في المرحلة الأخيرة بزمن قدره 4 ساعات و13 دقيقة و4 ثوان.

وأنهت الإيطالية مراحل الطواف الأربع في صدارة الترتيب العام بإجمالي زمن قدره 13 ساعة، و6 دقائق، و32 ثانية، لتحصد في النهاية القميص الأحمر برعاية مجموعة موانئ أبوظبي، متقدمة بفارق 16 ثانية عن مواطنتها ترينكا كولنيل مونيكا نجمة فريق ليف العلا جايكو، وعن الهولندية دي فريس فيمكه نجمة فريق فيزما ليز أبايك بـ 17 ثانية التي جاءت في المركز الثالث بالترتيب العام.

واحتفظت الهولندية لورينيا ويبيس الفائزة بالمراحل الثلاث الأولى من الطواف ونجمة فريق اس دي ووركس الهولندي بالقميص الأخضر برعاية مبادلة بعد أن تمكنت من جمع 60 نقطة خلال النسخة الرابعة من الطواف، فيما حصلت الإيطالية كيابوكو الينورا نجمة فريق بيكنيك بوستنل على القميص الأبيض برعاية برجيل القابضة بعد أن حققت إجمالي زمن في جميع المراحل قدره 13 ساعة و7 دقائق و57 ثانية، أما القميص الأسود برعاية الدار فذهب إلى سارا لوكون نجمة فريق توب غيرلز فاسا بورتولو متصدرة تصنيف السرعات المتوسطة.

وحقق فريق كانيون سرام زونداكريبتو الألماني لقب أفضل فريق في النسخة الرابعة بعد أن حقق متسابقاته إجمالي زمن قدره 39 ساعة و27 دقيقة و24 ثانية.

شهد انطلاقة المرحلة الختامية، سعادة منصور بو عصيبة، رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، والدكتور أحمد عبدالله القبيسي، الأمين العام المساعد في مجلس أبوظبي الرياضي، وبدرية زاهد العلوي، رئيس قسم الموارد البشرية والخدمات الإدارية بنادي العين الرياضي الثقافي وشركاته.

وتوَّج الفائزات بالقمصان كل من معالي الدكتور مغير خميس الخييلي الأمين العام لمؤسسة إرث زايد الإنساني ، وسعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة مطر سهيل اليبهوني، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات الهوائية، وسعادة طلال مصطفى الهاشمي، مدير تنفيذي قطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي،والمقدم أحمد عبدالله الشريفي ممثل مديرية المرور والدوريات في منطقة العين.

وأكد سعادة عارف حمد العواني، أن الدعم المتواصل الذي تقدمه القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي أسهم في ترسيخ المكتسبات الرياضية، وعزز من المكانة المتقدمة التي تحتلها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأعرب العواني عن اعتزازه بالنجاح الكبير الذي حققته النسخة الرابعة من طواف الإمارات للسيدات، والتي شهدت مشاركة نخبة من أبرز متسابقات الدراجات الهوائية المحترفات على مستوى العالم، مواصلةً حضورها المميز ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات، بوصفها السباق العالمي الوحيد للسيدات في منطقة الشرق الأوسط.

وهنأ العواني أليسا لونغو بورغيني قائدة فريق الإمارات إيه دي كيو بمناسبة فوزها بلقب النسخة الرابعة من الطواف، مشيدًا بالمستوى الفني العالي والتنافس القوي الذي غلب مراحل الطواف الأربع، مؤكداً أن هذه المستويات تعكس المكانة المتنامية للطواف كأحد أبرز السباقات العالمية المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي، وما حققه من مؤشرات وأرقام مميزة.

وقالت بورغيني الفائزة بالطواف للمرة الثالثة: "لهذا الفوز مذاق رائع بالتأكيد، كفريق كنا نرغب بشدة في الفوز هنا، وعلى الصعيد الشخصي، فإن صعود جبل حفيت يحمل مكانة خاصة في قلبي".

وأضافت :" فريقي قدّم لي أفضل دعم ممكن .. جئنا إلى هنا ولسنا متأكدين تمامًا من مستواي البدني، حيث تعاملنا مع التحضيرات هذا الشتاء بنوع من الهدوء، ولهذا كان الفوز هذا العام أصعب قليلًا مقارنة بالعام الماضي..أنا سعيدة للغاية، وأشكر مدربي وكل من يقف خلفي.