"إيكرس 2026" يسجل صفقات عقارية بأكثر من 5 مليارات درهم

الشارقة في 8 فبراير/ وام / سجل معرض الشارقة العقاري "إيكرس 2026" الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة و"ليدر" لتنظيم المعارض في مركز إكسبو الشارقة في ختام فعالياته صفقات عقارية بقيمة إجمالية تجاوزت 5 مليارات درهم بزيادة قدرها 17 % عن العام الماضي.

وساهم قرار المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة الخاص بتخفيض رسوم تسجيل المعاملات العقارية للمشاريع في إمارة الشارقة والتي نفذت خلال أيام المعرض فقط بشكل واضح في زيادة نسبة الإقبال على المعرض الذي استقطب أكثر من 18 ألف زائر من المستثمرين والمهتمين والمتخصصين في القطاع العقاري ليواصل الحدث ترسيخ مكانته كأحد أهم المعارض المتخصصة بالقطاع العقاري على مستوى الدولة والمنطقة في دورة استثنائية شهدت مشاركة أكثر من 120 عارضاً من كبرى شركات التطوير والاستثمار العقاري ونخبة من أهم المطورين العقاريين من كافة إمارات الدولة قدموا أكثر من 200 مشروع عقاري بدءاً من الوحدات السكنية الفاخرة والفلل العصرية وصولاً إلى المشاريع التجارية والصناعية المبتكرة والأراضي الاستثمارية.

كما شهد الحدث الإعلان عن إطلاق مشاريع عقارية نوعية لأول مرة في داخل دولة الإمارات وخارجها إلى جانب إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية العقارية المتميزة والخصومات النوعية وخطط السداد المرنة التي استهدفت مختلف فئات المستثمرين.

وأكد سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن النتائج التي حققها "إيكرس 2026" تعكس حراك السوق العقاري في الإمارة وقدرته على استيعاب التحولات الاقتصادية بكفاءة عالية ضمن بيئة استثمارية تقوم على الثقة والتوازن بين النمو الاقتصادي وجودة الحياة، مشيراً إلى أن المعرض نجح في ترسيخ دوره كمنصة اقتصادية متكاملة تتجاوز مفهوم الترويج العقاري إلى دعم صناعة القرار الاستثماري من خلال جمع المطورين والممولين والمستثمرين ضمن إطار مؤسسي يعزز كفاءة السوق العقاري.

من جانبه قال سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة إن "إيكرس 2026" حقق نجاحاً لافتاً من خلال تسجيل 2747 معاملة بيع وهو ما يعكس مستوى الإقبال الكبير وثقة المستثمرين بالسوق العقاري في الشارقة ويؤكد المكانة المتنامية التي يتمتع بها القطاع العقاري في الإمارة.

من جانبه أوضح سعادة سعيد غانم السويدي رئيس مجموعة عمل قطاع العقارات في الغرفة رئيس اللجنة التنظيمية للمعرض أن مخرجات "إيكرس 2026" تعكس النمو النوعي الذي يشهده عاماً بعد عام، مشيراً إلى أن المعرض أسهم في تعزيز التفاعل المباشر بين العارضين والمستثمرين ما أتاح قراءة أدق لاحتياجات السوق وأسهم في توجيه الاهتمام نحو مشاريع تتسم بالاستدامة والجدوى الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل.