25 ألف مستفيد تحت مظلة سلة الشارقة الخيرية الرمضانية

الشارقة في 8 فبراير/ وام / بدأت جمعية الشارقة الخيرية بتنفيذ أولى مشاريع حملتها الرمضانية "جود" وهو مشروع السلة الرمضانية من خلال توصيل المواد الغذائية الأساسية لـ 25 ألف مستفيد من الفئات المستحقة إلى جانب تخصيص بطاقات شرائية تمكنهم من استيفاء احتياجاتهم من المواد الغذائية طوال شهر رمضان المبارك.

ويعد مشروع السلة الرمضانية من الركائز الأساسية للحملة الرمضانية التي تنفذها الجمعية سنويا ويهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية على الاسر المتعففة خلال الشهر الفضيل.

وقال محمد سليم المنعي مدير إدارة المساعدات الداخلية إن الجمعية حرصت على مراعاة العدالة في التوزيع وفق عدد افراد الأسرة بما يضمن توافق المساعدة مع حجم الأسرة واحتياجاتها الفعلية، موضحا أن فرق إدارة المساعدات الداخلية نفذت دراسات اجتماعية دقيقة قبل بدء عملية التوزيع والتوصيل شملت تحديث بيانات المستفيدين وتحديد الفئات المستحقة وفقا لمعايير واضحة الأمر الذي أسهم في إعداد كشوف دقيقة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية.