"إسطبلات الوثبة" تحرز لقب كأس رئيس الدولة للقدرة

أبوظبي في 8 فبراير / وام / أحرزت إسطبلات الوثبة لقب النسخة الـ27 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة، عبر الفارسة ماسة عدنان في السباق الذي أقيم اليوم بقرية الإمارات العالمية للقدرة في الوثبة بمشاركة 193 فارساً وفارسة من داخل الدولة وخارجها.

ونظمت قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، السباق بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق من 6 مراحل لمسافة 160 كلم.

وحققت الفارسة البطلة اللقب على صهوة "لسي ساشمو" لإسطبلات الوثبة، للمرة الثانية، والـ 11 لإسطبلات الوثبة، وسجلت 6:02:37 ساعة، بمعدل سرعة بلغ 26.47 كلم/ساعة.

وجاءت في المركز الثاني الفارسة مريم علي، مع الفرس "هانتيوشا لارزاك" لإسطبلات "الريف العجبان"، محققة 6:02:44 ساعة، وثالثة الفارسة كوثر زيتوني على صهوة الفرس "أيان"، لإسطبلات الوثبة، بزمن قدره 6:02:45 ساعة.

وتوج الفائزين معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، وسعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وسعادة مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، وسهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي بمجلس أبوظبي الرياضي.

وأثنى العامري على المشاركة القياسية التي بلغت 193 فارسا وفارسة، والمستويات التنافسية للمشاركين والمشاركات في السباق، بما يمثله من إرث كبير في تاريخ سباقات الفروسية.