تعزيزا للتبادل التجاري.. تفعيل التخليص الجمركي بمنفذي "المدام" و"الروضة" غدا

الشارقة في 8 فبراير / وام / بحث وفد اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية في الشارقة برئاسة سعادة محمد إبراهيم الرئيسي، مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية بهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، مع سعادة العميد عبدالرحمن بن عامر الكيومي، قائد شرطة محافظة البريمي، الاستعدادات النهائية لتفعيل عمليات التخليص الجمركي على البضائع التجارية والإرساليات النباتية والحيوانية في منفذي "المدام" و"الروضة" اعتباراً من يوم غد الموافق التاسع من فبراير الجاري.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد في منفذ الروضة الحدودي بمحافظة البريمي، سبل تعزيز التعاون وتكامل الإجراءات التشغيلية لتوحيد آليات العمل وتسهيل حركة البضائع ورفع كفاءة التبادل التجاري بين البلدين.

ضم الاجتماع التنسيقي من الجانب العُماني ممثلي الشرطة والجوازات والجمارك ووزارتي "الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه" و"الطاقة والمعادن"، فيما ضم وفد إمارة الشارقة ممثلين عن الإدارة العامة للمنافذ، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وجمارك الشارقة، والإدارة العامة للجمارك، وأمن المنافذ، ووزارة التغير المناخي والبيئة، وبلدية المدام.