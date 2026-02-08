الرياضات الشتوية في الإمارات.. ريادة إقليمية وطموحات عالمية

أبوظبي في 8 فبراير / وام / حققت الرياضات الشتوية في دولة الإمارات، خلال السنوات الماضية، قفزات نوعية على مستوى الإنجازات في البطولات الدولية، وذلك ضمن إستراتيجية متكاملة تستشرف مستقبل التطور، وتركز على اكتشاف المواهب، وتنمية مكتسبات المنتخبات الوطنية التنافسية، إلى جانب استضافة البطولات القارية والعالمية.

وتمكنت الدولة، من خلال عضويتها في الاتحاد الدولي لهوكي الجليد عام 2001، من بناء شراكات عالمية، وتعزيز تبادل التجارب مع مختلف الدول، والمشاركة الفاعلة في برامج التطور الدولية، وتبني المبادرات والخطط التي تسهم في نمو اللعبة، والعمل ضمن منظومة متكاملة على المستويين الإداري والفني، بما يدعم حضور المنتخبات الوطنية في البطولات القارية والدولية.

ويشارك منتخب الإمارات الوطني لهوكي الجليد سنوياً في بطولة كأس العالم، وفي دورة الألعاب الشتوية الآسيوية كل 4 سنوات، إضافة إلى مشاركة منتخب السيدات في بطولة التحدي الآسيوي سنوياً ، وكذلك مشاركة منتخب الشباب تحت 20 سنة في بطولة التحدي الآسيوية السنوية للفئة العمرية ذاتها، ما يعكس استدامة الحضور الخارجي.

وساهمت البنية التحتية الحديثة والمرافق المتطورة في دعم مسيرة اللعبة، من خلال استضافة البطولات الدولية وإقامة الفعاليات المتنوعة في هوكي الجليد، إلى جانب إطلاق برامج لاكتشاف المواهب، وتعزيز حضور المرأة في مختلف المنافسات، بما يواكب الطفرة العالمية في الرياضات الجليدية.

وانطلقت رياضة هوكي الجليد في الإمارات مع إشهارها والاعتراف بها محلياً في ديسمبر 1998، إذ انتشرت بين الشباب في أبوظبي والعين ودبي، بفضل توفر صالات التزلج في تلك المدن، إضافة إلى وجود عدد من المقيمين من مواطني الدول التي تشتهر بهذه الرياضة، ما أسهم في تسريع انتشارها ورفع مستوى التنافسية فيها.

وأدى الإقبال المتزايد على اللعبة والتطور السريع في مستوى المنتخب الوطني إلى استضافة كأس آسيا للتحدي في أبوظبي عام 2009، والتي شكلت نقطة تحول بارزة في مسيرة اللعبة، بعدما توج المنتخب باللقب، في إنجاز نوعي أثمر عن تأسيس نادي أبوظبي لهوكي الجليد تحت مظلة مجلس أبوظبي الرياضي، والذي أصبح لاحقاً نادي أبوظبي للألعاب الشتوية.

وعلى صعيد المشاركات الخارجية، حقق منتخب الإمارات المركز الأول في أول مشاركة خارجية له ببطولة هونج كونج الآسيوية عام 1999، ثم حل ثانياً في البطولة ذاتها عام 2000، قبل أن يحرز ذهبية دورة الألعاب الخليجية في الكويت عام 2022 بعد حصوله على العلامة الكاملة.

وسجل المنتخب إنجازات عالمية بارزة، أبرزها التتويج بلقبي كأس العالم بالمستوى الثاني في تركيا 2023، وقبله بالمستوى الثالث في لوكسمبورج 2022، إضافة إلى البطولة البارالمبية الآسيوية للسكاي في 2021، وكأس آسيا العاشرة لهوكي الجليد في 2017، وكأس العالم لهوكي الجليد المستوى الثالث في 2019، فضلاً عن إحراز المركز الثالث في بطولة كأس العالم في صربيا بالمستوى الثاني "أيه" عام 2024، والمركز الثالث أيضاً في بطولة آسيا وأوقيانوسيا 2024.

وامتدت النجاحات إلى رياضات شتوية أخرى، من خلال التأهل لأول مرة إلى بطولة العالم للشباب في رياضة التزلج الاستعراضي 2026، إضافة إلى الوصول إلى الألعاب العالمية الشتوية المقررة في كورتينا بإيطاليا في فبراير 2026 برياضة سكي.

وقال هامل أحمد القبيسي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، إن الاتحاد يحرص على تعزيز تطور اللعبة من خلال تنظيم البطولات، واكتشاف المواهب، واعتماد الخطط المواكبة للتطورات الكبيرة التي يشهدها العالم في مجالات الرياضات الجليدية، إلى جانب السعي لجذب العناصر الواعدة لبناء جيل قادر على المنافسة في البطولات الخارجية.

وأشار إلى مواصلة العمل على الارتقاء بالمنتخبات الوطنية ودعم مشاركاتها داخلياً وخارجياً، والتعاون مع الاتحادات الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات، وتنظيم الدورات التطويرية المتقدمة، وفتح آفاق جديدة لمراحل التطور التي تسهم في الوصول باللعبة إلى العالمية.

من جانبه، أكد جمعة الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الشتوية نائب رئيس الاتحاد العربي عن قارة آسيا، أن الإنجازات المسجلة في البطولات العالمية تعكس الجهود الضخمة والخطط الطموحة للارتقاء باللعبة إلى آفاق المنافسة العالمية، مشيراً إلى الحرص الدائم على تأهيل منتخبات وطنية قوية تمتلك مقومات الإنجاز، وتمكين الكوادر الوطنية من المهارات المواكبة للنمو العالمي المتسارع في هذه الرياضات.

وأشار إلى أن الاتحاد يضع ضمن أولوياته تمكين المرأة وتوفير بيئة مناسبة لمشاركتها في الفعاليات، إلى جانب التعاون مع المجالس الرياضية، وتنظيم المنافسات المحلية في عدد من إمارات الدولة، وجذب المواهب الصاعدة، وتبادل الخبرات مع الاتحادات العالمية، ودعم حضور كوادر الاتحاد في الهيئات القارية والدولية.