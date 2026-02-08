التجديف يسجّل ظهوره الأول في "عربية السيدات" غداً

الشارقة في 8 فبراير/ وام / يستضيف شاطئ الحمرية في إمارة الشارقة غدا انطلاقة منافسات التجديف ضمن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026 في خطوة نوعية تُسجّل الظهور الرسمي الأول لهذه الرياضة ضمن برنامج الدورة في نسختها الثامنة.

وتنطلق المنافسات بسباقات الزوجي على أن تختتم بعد غد بسباقات الفردي وسط استعدادات تنظيمية وفنية مكثفة لضمان انطلاقة ناجحة لهذه الرياضة البحرية.

وعلى الصعيد التنظيمي عقدت اللجنة الفنية اليوم الاجتماع الفني لمسابقة التجديف بمقر مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بحضور الأجهزة الفنية ولاعبات الأندية المشاركة، حيث جرى استعراض اللوائح والضوابط المنظمة للسباقات والتأكيد على التزامها بلوائح الاتحاد الدولي للتجديف بما يضمن سير المنافسات وفق أعلى معايير العدالة والسلامة والتنظيم.

وتشهد منافسات التجديف مشاركة أندية تمثل 6 دول عربية هي الإمارات والكويت والسعودية ومصر والمغرب وتونس حيث خاضت الفرق تدريباتها الرسمية في نادي الحمرية الثقافي الرياضي وفق خطة تشغيلية متكاملة تضمن سلامة المشاركات ودقة المسارات الفنية.

وتتطلع الفرق المشاركة إلى تسجيل حضور قوي في الظهور الأول للتجديف في ظل مستويات فنية متقاربة وطموحات عالية لحصد الميداليات في هذه النسخة التاريخية.

ويمثّل إدراج التجديف ضمن برنامج الدورة خطوة مهمة تعكس تطور الرياضات البحرية النسائية في العالم العربي واتساع قاعدة المشاركة في الرياضات الأولمبية في ظل حضور متزايد للأندية العربية وتنامي الاهتمام بهذه الرياضة.

وأكدت سارة باية جنان مدربة فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة جاهزية فريقها للمنافسة، مشيرة إلى أن الفريق يضم نخبة من اللاعبات المتميزات، مؤكدة أن التحضيرات البدنية والذهنية التي سبقت الدورة وضعت اللاعبات في أفضل حالاتهن الفنية لخوض المنافسات بثقة عالية.

من جانبه أوضح مصطفى العطار مدرب نادي المعادي واليخت المصري أن فريقه يدخل المنافسات بطموحات كبيرة، مؤكداً أن الفريق يسعى لتقديم مستويات تليق بتاريخ التجديف المصري والمنافسة على المراكز الأولى.

وأشار محمد السبتي مدرب نادي البحري الرياضي الكويتي إلى أن فريقه في جاهزية بدنية وذهنية كاملة مثمناً الدعم اللوجستي والتنظيمي الذي وفرته اللجنة المنظمة والذي يسهم في رفع مستوى المنافسة.

وأكد المدرب يوسف مصدق مدرب نادي البحري لشاطئ الرباط المغربي جاهزية الفريق للمنافسات ويسعى لتقديم أداء قوي في أول ظهور رسمي للتجديف ضمن الدورة.