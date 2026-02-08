اختتام منافسات الرماية في "عربية السيدات 2026"

الشارقة في 8 فبراير/ وام / اختُتمت اليوم منافسات الرماية ضمن النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026 بإقامة مسابقة البندقية لمسافة 10 أمتار التي جرت في ميدان الرماية بنادي الذيد الثقافي الرياضي وشهدت منافسة قوية حتى الرميات الأخيرة.

ونجحت الرامية البحرينية صفاء محمد الدوسري لاعبة نادي الرفاع في انتزاع الميدالية الذهبية بعد أداء ثابت في النهائي مسجّلة 247.9 نقطة لتتقدّم بفارق نقطتين عن الرامية الكويتية مريم محمد أرزوقي لاعبة نادي الرماية الكويتي التي حلّت في المركز الثاني ونالت الفضية بمجموع 245.9 نقطة.

وجاءت الميدالية البرونزية من نصيب الرامية الإماراتية فاطمة عبيد السويدي بعد أن أنهت المنافسة بمجموع 223.7 نقطة.

وعلى صعيد منافسات الفرق تصدّرت راميات نادي الرفاع البحريني الترتيب عبر الثلاثي صفاء محمد الدوسري ونوف خليل الدوسري ومروة حمد العميري بمجموع نقاط بلغ 1852.1 نقطة.

وحلّ فريق نادي الرماية الكويتي في المركز الثاني ممثّلًا بالراميات ريتاج أحمد الزيادي ومريم محمد أرزوقي وفجر صالح الضبيب بمجموع 1847.3 نقطة فيما جاء نادي الرمي الرياضي القطري ثالثًا عبر المها مشعل آل علي ودلال محمد القبيسي وفاطمة عبدالرحمن بمجموع 1843.7 نقطة.

وقام بتتويج الفائزات في منافسات الفردي والفرق كلٌّ من الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة رئيسة لجنة الإشراف والمتابعة وسعادة عبدالعزيز محمد العنزي الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية إلى جانب سعادة حنان المحمود نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات وسعادة محمد سهيل النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرماية وعدد من ممثلي شركاء الدورة.