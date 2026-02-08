"الشارقة" يتجاوز "غاز الشمال" و"الفحيص" دون هزيمة في سلة "عربية السيدات 2026"

الشارقة في 8 فبراير/ وام / حقق فريق الشارقة الرياضي للمرأة انتصاراً مستحقاً على غاز الشمال العراقي بفارق 17 نقطة وبنتيجة (79-62) في مباراة جمعتهما لحساب الجولة الخامسة في منافسات كرة السلة ضمن منافسات دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات المقامة حالياً في إمارة الشارقة وتنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة حتى 12 فبراير الحالي.

وشهدت الجولة أيضاً مواصلة شباب الفحيص الأردني حملة الدفاع عن لقبه بنجاح بعدما حقق انتصاره الرابع توالياً دون أي خسارة إثر فوزه على الحالة البحريني بنتيجة (81-52) فيما واصل الأمل التونسي عروضه القوية بفوزه على خورفكان الرياضي للمرأة بنتيجة (92-68).

وأكد الفحيص الأردني بأربع انتصارات متتالية أحقيته بصدارة الترتيب بالعلامة الكاملة محافظاً على سجله الخالي من الهزائم وبرصيد ثماني نقاط وهو الرصيد ذاته الذي يمتلكه الشارقة الرياضي للمرأة غير أن الأخير خاض مباراة أكثر وتعرض لخسارة وحيدة جاءت أمام الفحيص في الجولة الثالثة.

ويحتل الأمل التونسي المركز الثالث برصيد سبع نقاط متقدماً بفارق نقطة واحدة عن كل من غاز الشمال العراقي والفتاة الكويتي وخورفكان الرياضي للمرأة الذين تشاركوا المركز الرابع وإنما مع مباراة أكثر لـ "خورفكان" في المقابل أبقت خسارة الحالة البحريني الفريق في المركز الأخير برصيد أربع نقاط.