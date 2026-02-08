الشيخ خالد القاسمي يحصد لقب الشباب.. وسيطرة إماراتية على جوائز الفئات السنية بـ "دولية الشارقة لقفز الحواجز"

الشارقة في 8 فبراير / وام / تصدر الفارس الألماني كريستيان هيلمان المشهد في ختام منافسات اليوم الثاني من بطولة الشارقة الدولية (26) لقفز الحواجز، بانتزاعه المركز الأول في المنافسة التأهيلية الثانية للجائزة الكبرى (فئة 3 نجوم)، التي أقيمت برعاية مجلس الشارقة الرياضي بمواصفات المرحلتين على حواجز بلغ ارتفاعها 150 سم بالميدان الخارجي.

وشهدت المنافسة مشاركة 69 فارساً، أنهى 15 منهم المرحلتين دون أخطاء، حيث قاد هيلمان جواده "ألبليبردج تاغ زد" لإنهاء المرحلة الثانية في زمن قدره 32.66 ثانية، متفوقاً على مواطنته الفارسة الألمانية صوفي هينرز التي حلت ثانية على صهوة الفرس "كوم أوي فلامنغو زد" بزمن 33.12 ثانية، فيما جاء ثالثاً فارس لاتفيا كريستابس نيرتنكس والجواد "سير شميت" بزمن 33.37 ثانية.

وتوج الفارس الإماراتي الشيخ خالد سلطان القاسمي بطلاً للجولة التأهيلية لفرسان المجموعة الإقليمية السابعة (فئة الشباب) التي أقيمت برعاية غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حيث جرت المنافسة على حواجز ارتفاعها 130 سم (جولة واحدة مع تمايز) بمشاركة 18 فارساً وفارسة، تأهل منهم 9 للتمايز وأكمله 5 دون أخطاء، إذ حسم الشيخ خالد القاسمي الصدارة على صهوة الجواد "جاك ـ ليسكو زد" بزمن سريع بلغ 37.31 ثانية، تلاه الفارس السوري جواد نظام بالجواد "هارليس جاك زد" ثانياً بزمن 39.88 ثانية، ثم مواطنه صبري بادنكي ثالثاً بالفرس "نورماموركا" بزمن 41.54 ثانية.

وأحكم فرسان الإمارات قبضتهم على المراكز الأربعة الأولى في فئة الـ(جونيورز) لدول المجموعة السابعة، خلال المنافسة التي رعتها هيئة التجارة والسياحة بالشارقة (حواجز 120 سم - ميدان داخلي)، وظفر بالمركز الأول الفارس محمد ماجد النعيمي والجواد "دولين باي أولد" بزمن تمايز 31.86 ثانية، متقدماً على الوصيف الفارس صالح مفرج الكربي مع الفرس "اسبريسو" (31.91 ثانية)، وحل ثالثاً مبخوت عويضة الكربي بالجواد "دبي" (31.92 ثانية)، ورابعاً علي مفرج الكربي بالفرس "سالسا".

وفاز الفارس الشبل الأردني زيد خلف بصدارة الجولة التأهيلية لفئة الفرسان الأشبال للمجموعة السابعة، التي أقيمت برعاية تلفزيون الشارقة (حواجز 110 سم - ميدان داخلي) بمشاركة 15 فارساً، حيث حقق خلف المركز الأول مع الجواد "شيكو" بزمن تمايز 32.85 ثانية، وحلت الفارسة البريطانية لافينا إكسلستون ثانيةً مع الجواد "كيلارد بي ماين" بزمن 34.23 ثانية، بينما نال المركز الثالث الفارس الإماراتي حسان ماجد النعيمي والجواد "شارلي براون" بزمن 34.93 ثانية.

واعتلى الفارس المصري عمرو جمال محمد منصة التتويج محققاً صدارة منافسة المرحلتين (135 سم) لفئة ثلاث نجوم، برعاية اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، حيث أنهى عمرو المرحلة الثانية مع الجواد "زازو زد" في الصدارة بزمن 21.16 ثانية، تلاه الفارس السوري محمد غالي الزيبك ثانياً مع الفرس "كوما" بزمن 21.81 ثانية، ومواطنه محمد مغيث الشهاب ثالثاً مع الجواد "كالديرو" بزمن 22.39 ثانية.

وتجدد التنافس في شوط تجميع النقاط بالـ (جوكر) برعاية مصرف الشارقة الإسلامي (حواجز 135 سم وجوكر 145 سم)، حيث حصد فرسان الإمارات المركزين الأول والثاني، وفاز بالصدارة محمد حمد الكربي مع الجواد "فوس" محققاً العلامة الكاملة (65 نقطة) في زمن 43.14 ثانية، تلاه سالم أحمد السويدي ثانياً مع الجواد "دايموند وي" بزمن 44.22 ثانية، وحل ثالثاً الفارس السوري شادي غريب والجواد "شابيو تي ان" بزمن 44.75 ثانية.

وقفز الفارس الإماراتي مفتاح جوهر الظاهري إلى صدارة شوط المرحلتين (125 سم) برعاية كفالور بالميدان الداخلي، مختتماً منافسات اليوم، حيث حقق الظاهري المركز الأول مع الجواد "فينس دو لاغون" بزمن 24.55 ثانية، وحل ثانياً الفارس السوري صبري بادنكي مع الفرس "ديور فان" بزمن 25.14 ثانية، وجاءت الفارسة الإماراتية ميثاء محمد الهاجري في المركز الثالث مع الفرس "إنيستا اس" بزمن 26.39 ثانية، فيما نال المركز الرابع الفارس الإماراتي محمد عمران العويس مع الجواد "كوميز" بزمن 27.03 ثانية.