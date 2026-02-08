الأنشطة الجبلية تعزز ريادة الفجيرة في سياحة المغامرات

الفجيرة في 8 فبراير/ وام / تشهد إمارة الفجيرة زيادة في الأنشطة الجبلية، ما عزز مكانتها كوجهة رئيسية لسياحة المغامرات في دولة الإمارات والمنطقة، في ظل ما تتمتع به من مقومات طبيعية وتضاريس جبلية فريدة.

وقال مركز الفجيرة للمغامرات، إن تنامي الإقبال على الأنشطة الجبلية يعكس نجاح إستراتيجية تطوير سياحة المغامرات في الإمارة، مشيراً إلى استمرار العمل مع الشركاء لتعزيز البنية التحتية والبرامج النوعية، بما يدعم الاقتصاد المحلي ويرسخ مكانة الفجيرة على خارطة السياحة الإقليمية والدولية.

وأضاف أن هذا النمو يأتي نتيجة جهود المركز بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة، عبر تطوير المسارات الجبلية وفق أعلى معايير السلامة، وتنظيم الفعاليات والبرامج المرتبطة بسياحة المغامرات، بما يسهم في استقطاب الزوار من داخل الدولة وخارجها.

وتشمل أبرز الرياضات والأنشطة الجبلية التي تشهد إقبالاً متزايداً رياضات المشي الجبلي، وركوب الدراجات الجبلية، وتسلق المرتفعات، إضافة إلى سباقات الجري الجبلي والرحلات الاستكشافية في الأودية والمناطق الجبلية، ما يوفر تجارب سياحية متنوعة تلبي اهتمامات مختلف الفئات.