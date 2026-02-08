"الفجيرة للطيران" ترسخ مكانتها مركزا عالميا للتدريب باستقطاب طلبة من 77 دولة

الفجيرة في 8 فبراير / وام / رسخت أكاديمية الفجيرة للطيران مكانتها كمركز تدريبي عالمي رائد في قطاع الطيران، مع نجاحها في استقطاب طلبة من 77 دولة حول العالم، في إنجاز يعكس تنامي حضورها الإقليمي والدولي وثقة الأوساط العالمية في جودة برامجها التدريبية المصممة وفق أحدث المعايير.

وأكد الكابتن يحيى البلوشي، مدير عام أكاديمية الفجيرة للطيران، أن استقطاب طلبة من هذا العدد الكبير من الدول يبرهن على كفاءة المنظومة التدريبية للأكاديمية، موضحا أن حصول البرامج على اعتمادات الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات، والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA)، يمنح الخريجين ميزة تنافسية عالية وفرصا واسعة للالتحاق بشركات الطيران الكبرى محلياً وعالمياً.

وأشار البلوشي إلى أن الأكاديمية ماضية في تطوير مناهجها وتوسيع شراكاتها مع الجهات الدولية المتخصصة لمواكبة التطورات المتسارعة في صناعة الطيران، بما يخدم رؤيتها الإستراتيجية في إعداد كوادر وطنية وعالمية مؤهلة، تماشيا مع توجهات دولة الإمارات نحو تعزيز اقتصاد المعرفة وتنمية القطاعات الحيوية المستدامة.