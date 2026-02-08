59 متسابقاً يشاركون في بطولة الفجيرة لصيد الكنعد في نسختها الأولى

الفجيرة في 8 فبراير/ وام / شهدت بطولة الفجيرة لصيد الكنعد التي نظمتها جمعية الفجيرة التعاونية لصيادي الاسماك مشاركة 59 متسابقا في خطوة لتشجيع المنافسة والتوعية بأهمية الاستغلال الأمثل للثروة السمكية.

وتهدف هذه البطولة التي تنظم في نسختها الأولى إلى تعزيز مفهوم الصيد بشكل إيجابي والطرق السليمة في الصيد والعمل بروح الفريق وإبرار المواهب الشابة في مهنة الصيد وتشجيع فئة الشباب على المحافظة على الموروث الأصيل ومهنة الأجداد.

حضر البطولة سعادة ناصر اليماحي مدير هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ومحمود حسن آل علي رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة التعاونية لصيادي الاسماك

وعدد من محبي هذه المهنة.

وتوزعت جوائز البطولة حول أكبر وزن لسمكة الكنعد وحاز المركز الأول فريق سياف مارين بقيادة سعيد ابراهيم عبدالله بوزن 17 كيلوغراماً، والمركز الثاني يوسف سالم الزيودي بوزن 12.8 كيلوغرام، والمركز الثالث جمال محمد النقيب بوزن 9.8 كيلوغرام، وجائزة أجمل سمكة كنعد وفاز بها سعيد الزعابي وجائزة أجمل فيديو تصويري للبطولة وفاز بها راشد خلفان الطنيجي.