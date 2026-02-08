نجاح كبير لسباقي "التفريس التراثي" و"صلاحة" للبوانيش في ألعاب الماسترز "أبوظبي 2026"

الظفرة في 8 فبراير/ وام / اختتمت في مدينة المرفأ بمنطقة الظفرة فعاليات سباقي "التفريس التراثي"، و"صلاحة" للبوانيش الشراعية، ضمن فعاليات ألعاب الماسترز "أبوظبي 2026".

وأسفرت منافسات سباق التفريس التراثي عن فوز محمل "مشاكس" رقم 54 بالمركز الأول، لمالكه إدارة المواصلات – دبي، والنوخذة علي إسماعيل الحمادي، وحقق المركز الثاني محمل اللولو رقم 16، لمالكه والنوخذة راشد سعيد صباح الرميثي، وجاء محمل رقم 24 "زلال" ثالثا لمالكه والنوخذة صالح محمد الحمادي.

وفاز "بانوش الطف" بالمركز الأول في سباق صلاحة للبوانيش الشراعية، لمالكه والنوخذة يوسف أحمد محمد الحمادي، وجاء "بانوش الهادي" وصيفا لمالكه والنوخذة عبدالله صباح محمد الرميثي، وثالثا "بانوش مربان" لمالكه والنوخذة إبراهيم إسماعيل المرزوقي.

توج الفائزين سعيد خليفة المهيري المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، وسعيد حميد المهيري رئيس قسم الدعم الفني في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وعلي سالمين الظاهري رئيس قسم الرياضات التراثية في مجلس أبوظبي الرياضي، وخليفة الرميثي مدير فعاليات الرياضات التراثية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وخليفة السويدي مدير أكاديمية النادي.

كما تم تكريم النوخذة جمعة حثبور الرميثي، تقديرا لجهوده في الحفاظ على الإرث التراثي ونقله عبر الأجيال المختلفة.