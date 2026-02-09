الأمريكي ريد يتصدر "السباق إلى دبي" بثاني ألقابه خلال 2026

دبي في 9 فبراير/ وام/ تصدر الأمريكي باتريك ريد، التصنيف العالمي لـ"السباق إلى دبي" ضمن منافسات جولة دي بي ورلد للجولف، وفق التصنيف الصادر اليوم، وذلك بعد فوزه بلقب بطولة قطر ماسترز التي اختتمت أمس في نادي الدوحة للجولف.

وحقق ريد لقبه الثاني خلال ثلاثة أسابيع فقط في موسم 2026، بعدما كان قد توج بلقب بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في يناير الماضي بنادي الإمارات للجولف.

وأنهى منافسات قطر ماسترز برصيد 16 ضربة تحت المعدل، متقدماً بفارق ضربتين على الأسكتلندي كالوم هيل الذي سجل 14 ضربة تحت المعدل، ليحصد 585 نقطة ويرفع رصيده الإجمالي في صدارة “السباق إلى دبي” إلى 2259 نقطة.

وجاء تتويج ريد امتداداً لسلسلة من النتائج القوية، إذ حل وصيفاً في بطولة بابكو إنرجيز البحرين الأسبوع الماضي في المنامة، ليؤكد طموحه بأن يصبح أول أمريكي يتوج بلقب بطل موسم جولة دي بي ورلد منذ اعتماد مسمى “السباق إلى دبي” عام 2009.

ويعد هذا اللقب الخامس في مسيرة ريد بجولة دي بي ورلد منذ احترافه عام 2011، ليشكل تحدياً حقيقياً لسلسلة انتصارات الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، بطل الموسم في 2025 للمرة الرابعة توالياً والسابعة في مسيرته.

وتعد بطولة قطر ماسترز رابع محطات “السلسلة الدولية” التي تضم سبع بطولات تقام في خمس دول عبر قارتين، وكانت انطلقت من دولة الإمارات، وتتواصل في كينيا وجنوب أفريقيا.

ووفق روزنامة الموسم، يشهد “السباق إلى دبي” إقامة 42 بطولة على الأقل في 25 دولة، على أن تستضيف دولة الإمارات التصفيات الختامية، حيث يتأهل أفضل 70 لاعباً إلى بطولة أبوظبي في ياس لينكس خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2026، ثم أفضل 50 لاعباً إلى بطولة جولة دي بي ورلد في نادي عقارات جميرا للجولف خلال الفترة من 12 إلى 15 من الشهر نفسه.