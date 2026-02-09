منتخب الإمارات يشارك بـ60 لاعباً في بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى

دبي في 9 فبراير/ وام/ أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم "الجائزة الكبرى – دبي 2026"، التي تنطلق غداً على مضمار نادي دبي لأصحاب الهمم، مشاركة 60 لاعباً ولاعبة يمثلون منتخب الإمارات في منافسات النسخة الـ17 من البطولة.

ويشارك في البطولة نحو 500 لاعب ولاعبة يمثلون 56 دولة، يتنافسون في مسابقات المضمار لمسافات 100 و200 و400 و800 و1500 و5000 متر، إضافة إلى الوثب الطويل، فيما تشمل مسابقات الميدان رمي الجلة والقرص والصولجان والرمح، إلى جانب القفز العالي.

وتُعد نسخة دبي محطة مهمة ضمن البطولات المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية "لوس أنجلوس 2028"، حيث رفعت المنتخبات المشاركة جاهزيتها لخوض المنافسات.

واختبر منتخب الإمارات جاهزيته للبطولة من خلال مشاركته الأخيرة في دورة غرب آسيا البارالمبية "مسقط 2026"، التي تصدرت فيها ألعاب القوى قائمة إنجازات أبطال الدولة بحصيلة بلغت 9 ميداليات ذهبية و12 فضية و16 برونزية.

ويسعى لاعبو المنتخب إلى تحقيق أرقام تأهيلية لدورة الألعاب الآسيوية البارالمبية "اليابان 2026"، فيما يتطلع عدد من اللاعبين الشباب إلى اكتساب الخبرة من خلال الاحتكاك بمدارس مختلفة، بما ينعكس إيجاباً على مسيرتهم خلال المرحلة المقبلة.