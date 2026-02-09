اليابان تحاول مجددا إعادة تشغيل أكبر محطة طاقة نووية بالعالم

طوكيو في 9 فبراير/ وام/ أُعيد تشغيل مفاعل في محطة الطاقة النووية الأكبر في العالم، الواقعة في وسط اليابان الغربي، اليوم الاثنين، بعد محاولة أولى فشلت في يناير الماضي بسبب عطل في نظام الإنذار، وفق ما أعلنت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية "تيبكو" المشغلة للمحطة.

وقالت الشركة، في بيان صادر الساعة 05:00 بتوقيت جرينتش، إنه تم إزالة قضبان التحكم من المفاعل رقم 6 في محطة كاشيوازاكي - كاريوا للطاقة النووية، وبذلك أُعيد تشغيل المفاعل.

ويأتي ذلك بعدما أعادت الشركة تشغيل المفاعل في 21 يناير الماضي، قبل أن تغلقه مجددا في اليوم التالي عقب دوي جرس الإنذار من نظام المراقبة.

وكان مدير محطة كاشيوازاكي-كاريوا تاكيوكي إيناغاكي أشار الأسبوع الماضي إلى أن الشركة المشغّلة غيّرت إعدادات جرس الإنذار وبات من الممكن تشغيل المفاعل بشكل آمن.

وأفاد بأن تشغيل المحطة تجاريا "أي لتوليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها" سيبدأ في 18 مارس القادم أو بعده، عقب عملية تفتيش شاملة أخرى.

وتُعد محطة كاشيوازاكي - كاريوا أكبر محطة نووية في العالم لجهة الطاقة الإنتاجية القصوى الممكن توليدها، رغم أن إعادة التشغيل الحالية تشمل مفاعلا واحدا من سبعة.

وأُخرجت المحطة عن الخدمة منذ الزلزال وتسونامي المدمّر الذي أدى إلى كارثة نووية في محطة فوكوشيما الذرية عام 2011.

