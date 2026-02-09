28 لاعبا ولاعبة يمثلون الأولمبياد الخاص الإماراتي في "ماسترز أبوظبي 2026"

أبوظبي في 9 فبراير/ وام/ يشارك الأولمبياد الخاص الإماراتي، بـ 28 لاعبا ولاعبة في 5 رياضات ضمن ألعاب الماسترز أبوظبي 2026،هي ألعاب القوى، والبولينج ، والسباحة، وتنس الطاولة، والريشة الطائرة.

وقال سعادة طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، إن مشاركة الأولمبياد ، التي انطلقت أمس، في فعاليات ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، تعد محطة مهمة تعكس مكانة أبوظبي مركزا عالميا للرياضة الدامجة.

وأوضح أن مشاركة هذا العدد من أصحاب التحديات الذهنية والنمائية في 5 رياضات مختلفة تجسد قوة اللاعبين، وقدرتهم على التنافس، وتبرز قدراتهم الرياضية في كل مضمار وملعب.

من جانبه أعرب صالح المري لاعب نادي أبوظبي لأصحاب الهمم المشارك في منافسات رياضة البولنج الفردي والزوجي، عن تطلعه لتقديم أداء يعكس الجهد والتدريب الذي بذلوه، وللاستمتاع بتجربة رياضية مميزة، وتقديم صورة مشرفة للاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي.