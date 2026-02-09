"المرور والدوريات" بشرطة عجمان تحقق 99%‎ في مؤشر "نبض المتعامل" خلال 2025

عجمان في 9 فبراير/ وام/ حققت القيادة العامة لشرطة عجمان، ممثلة بإدارة المرور والدوريات، نسبة 99 %‎ في مؤشر "نبض المتعامل" للرضا العام عن الخدمات خلال عام 2025، ما يعكس مستوى التميز في تقديم الخدمات المرورية وكفاءة الكوادر وحرصهم المستمر على إسعاد المتعاملين وتقديم خدمات استباقية بمعايير عالمية.

وأشاد سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، بالجهود المتميزة التي تبذلها إدارة المرور والدوريات في مجال تقديم الخدمات، والتي دأبت على تقديم أبرز الابتكارات والمبادرات التطويرية التي أسهمت في تحقيق ذلك الإنجاز، إضافة إلى دعمها بالدوريات الحديثة المجهزة بأحدث التقنيات والأنظمة الذكية التي تسهم في تعزيز السلامة المرورية وأمن الطرق، بما يدعم سرعة الاستجابة ويرفع كفاءة العمل الميداني، ويلبي تطلعات القيادة الرشيدة في تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة لمستخدمي الطريق.

وأثنى سعادته على جودة الخدمات المقدمة في الإدارة، وجهود جميع العاملين بها، وحرصهم على أداء واجبهم على أكمل وجه.