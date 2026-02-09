"دبي المالي العالمي" يكشف عن أول مشاريع التملك السكني ضمن توسعة "زعبيل ديستركت"

دبي في 9 فبراير/وام/ كشف مركز دبي المالي العالمي عن مشروع "ذا ريزيدنسز"، أول مشروع سكني يتم إطلاقه ضمن المرحلة الأولى "المرحلة A" من مشروع "زعبيل ديستركت" – مركز دبي المالي العالمي التي تم الإعلان عنه مؤخراً، في خطوة محورية من مسار تطور المركز وجهة حضرية متكاملة.

وباعتباره أول مشروع سكني ضمن "زعبيل ديستركت"، يوفر "ذا ريزيدنسز" فرصة استثنائية للسكن في قلب التوسعة المرتقبة لمركز دبي المالي العالمي.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، تقدم مساكن "ذا ريزيدنسز" - التي قامت شركة "دي آي إف سي للتطوير العقاري" بتطويرها والإشراف عليها، باقة من الخيارات السكنية التي توائم بين متطلبات العمل ومقومات الرفاهية والثقافة، ليغدو وجهةً تتكامل فيها الكفاءة المهنية وجودة الحياة، فيما يتكوّن المشروع من برجين سكنيين يضمان 463 وحدة سكنية.

وقال صالح العقربي، الرئيس التنفيذي للعقارات في شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات، إن مشروع ’ذا ريزيدنسز‘ يشكّل محطة أساسية في مسار تطور المركز نحو ترسيخ مكانته وجهة متكاملة للعيش والعمل والازدهار، ويعكس المشروع التزام المركز بإرساء معايير جديدة للمرحلة المقبلة من مسيرة دبي، حيث تتكامل جودة التصميم مع مفاهيم الرفاهية والترابط لصياغة تجربة حضرية استثنائية.

ويتماشى المشروع مع متطلبات البنية التحتية المستقبلية للمدينة، بما في ذلك الربط مع مشروع الأنفاق المبتكرة "دبي لوب"، إضافة إلى سهولة الارتباط بشبكات الطرق الرئيسية، مما يضمن انسيابية التنقل في أرجاء المدينة.

وتمتد منطقة "زعبيل ديستركت" - مركز دبي المالي العالمي على مساحة تبلغ 7.1 مليون قدم مربعة، مع إجمالي مساحة مبنية يصل إلى 17.7 مليون قدم مربعة، مما يجعلها أكبر توسعة لمركز مالي في المنطقة بقيمة تطوير إجمالية تقديرية تتجاوز 100 مليار درهم.

وسيبدأ البيع الرسمي لوحدات مشروع "ذا ريزيدنسز" في 12 فبراير 2026، مع فتح باب التسجيل المسبق الآن.