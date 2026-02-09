الشارقة الرياضي للمرأة ينفرد بالصدارة والوصافة بين الوصل والفتاة في طائرة "عربية السيدات"

الشارقة في 9 فبراير/ وام / أسفرت منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الكرة الطائرة ضمن النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026 التي تستمر حتى 12 فبراير الحالي عن فوز الشارقة الرياضي للمرأة على أكاد عنكاوا العراقي بنتيجة "3-0" وتفوق الوصل الإماراتي على الفتاة الكويتي بالنتيجة ذاتها فيما حسم شبيبة البوشرية اللبناني مواجهته أمام تلدرة السوري بثلاثة أشواط دون رد.

وأكدت نتائج الجولة الثالثة تفوق سيدات الشارقة الرياضي للمرأة اللواتي واصلن انفرادهن بالصدارة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية فيما اشتعل الصراع على مركز الوصافة بين الوصل الإماراتي والفتاة الكويتي حيث يمتلك كل منهما انتصارين مقابل خسارة واحدة في مؤشر واضح إلا أن الجولات المقبلة ستحمل مزيداً من الإثارة سواء في سباق القمة أو في بقية المراكز التي تشهد تقارباً في المستويات.

ففي المباراة الأولى قدّم الوصل أداءً قوياً حسم به اللقاء أمام الفتاة الكويتي بنتيجة "3-0" وجاءت نتائج الأشواط "25-23 و25-18 و25-19"، ليحقق الفريق الإماراتي انتصاره الثاني في البطولة مقابل خسارة واحدة جاءت أمام الشارقة الرياضي للمرأة ونجحت لاعبات الوصل في فرض إيقاعهن على مجريات اللقاء بفضل التركيز العالي والمهارات الفنية المميزة في الإرسال والإعداد والضرب الساحق.

وفي المواجهة الثانية تمكن شبيبة البوشرية اللبناني من التفوق على تلدرة السوري بثلاثة أشواط دون رد بعد مباراة شهدت تنافساً متقارباً في شوطها الأول قبل أن يحسمه الفريق اللبناني بنتيجة "25-18" واستمرت الندية في الشوط الثاني حتى نجح البوشرية في حسمه "25-22" قبل أن يفرض سيطرته في الشوط الثالث مستفيداً من تفوقه المعنوي لينهيه "25-15" ويخرج بانتصار مستحق.

أما المباراة الثالثة فكانت الأكثر إثارة حيث واصل الشارقة الرياضي للمرأة سلسلة انتصاراته بفوزٍ مستحق على أكاد عنكاوا العراقي بنتيجة "3-0" في مواجهة قوية من البداية حتى النهاية وجاء الشوط الأول متكافئاً في بدايته قبل أن تحسمه خبرة لاعبات الشارقة بفضل الإرسال القوي وحائط الصد المميز "25-18" وفي الشوط الثاني ورغم تقدم الفريق العراقي مبكراً عادت سيدات الشارقة بقوة عبر التنظيم الدفاعي والضربات الساحقة ليحسمنه "25-20" وواصل الفريق الإماراتي تفوقه في الشوط الثالث مع تركيز عالٍ وتنظيم هجومي ودفاعي مميز لينهيه "25-16" ويؤكد صدارته للمسابقة بثبات.

وتتجه الأنظار إلى الجولات المقبلة التي ستحدد ملامح المنافسة على اللقب ومراكز التتويج في ظل تقارب المستويات الفنية وارتفاع وتيرة التنافس بين الفرق المشاركة.