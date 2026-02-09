"خزنة داتا سنترز" تعلن تدشين منصة NexOps لتعزيز كفاءة البنية الرقمية والذكاء الاصطناعي

أبوظبي في 9 فبراير/ وام / أعلنت خزنة داتا سنترز "خزنة"، المزوّد العالمي للبنية التحتية الرقمية واسعة النطاق، اليوم، عن إطلاق خزنة NexOps، وهي مؤسسة تشغيل داخلية متخصّصة، صُممت لتقديم معيار جديد من التناسق وسرعة الاستجابة والتميّز التشغيلي للبنية التحتية واسعة النطاق والبنية التحتية المهيّأة لعصر الذكاء الاصطناعي.

ومع هذا الإطلاق، انتقلت خزنة من نموذج تشغيل يعتمد على المورّدين إلى قدرات تشغيل داخلية عبر أكثر من 30 مركز بيانات.

وخلال أقل من 12 شهراً، توسّع فريق خزنة NexOps من 20 إلى أكثر من 230 متخصّصاً.

وقال بارت هولسترز، المدير العام لخزنة NexOps: لا يمكن التعامل مع العمليات التشغيلية باعتبارها أمراً ثانوياً في عالمٍ أصبح فيه من الصعب تحمّل دقائق معدودة من التوقف عن الخدمة، ويُعدّ إطلاق خزنة NexOps استثماراً مدروساً في المساءلة والقدرات وتجربة العملاء، ومن خلال نقل التشغيل إلى داخل الشركة، يمكننا تنفيذ العمليات بصورة أكثر اتساقاً، واتخاذ قرارات أسرع، عبر نموذج خدمة مُصمم لتلبية متطلبات أكثر بيئات التشغيل واسعة النطاق أهمية.

وتمّ إنشاء خزنة NexOps بهدف توحيد الأداء ودمج ضوابط جودة قابلة للقياس ضمن محفظة خزنة المتنامية.

ويُحددُ نموذجٌ منظّم للقدرات طبقات التشغيل عبر التوظيف والعمليات ومؤشرات الأداء الرئيسية والحوكمة، على أن يتم تطبيقه عبر إطلاق مرحلي ورقمنة على مراحل خلال عام 2026.

وطوّرت خزنة أكثر من 5,000 ملف تشغيل لدعم ممارسات قابلة للتكرار وجاهزة للتدقيق عبر المواقع، كما طبّقت نهج "التنفيذ المرتبط بالكفاءة"، حيث يرتبط التدريب والحصول على الشهادات وتقييم المهارات مباشرةً بتخصيص أوامر العمل، بما يضمن أن تنفيذ المهام الحرجة يتم حصراً بواسطة كوادر معتمدة ومؤهلة.

وأضاف هولسترز: ننظر إلى هذا النهج باعتباره نظام تشغيل جديد للموثوقية، وبالتعاون مع قادة عالميين في مجال العمليات والتعلّم والتكنولوجيا، ووضعنا الأسس التي تمكّن فرقنا من التنفيذ بشكل متناسق عبر كل موقع، وهذا ما يلمسه العملاء في نهاية المطاف، من خلال أداء يمكن التنبؤ به، واستجابة أسرع، وتحكّم أدقّ في المخاطر، بما يضمن جاهزية عملائنا التامة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وفي إطار إطلاق خزنة NexOps، تمّ دمج أنظمة الأتمتة المتقدمة في عمليات خزنة اليومية.

وبالتعاون مع بريسايت، تعمل خزنة على تطبيق منصّة متقدمة للقيادة والتحكم مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة محفظتها المتنامية من مراكز البيانات.

ومن خلال تشغيلها عبر مركز ذكاء اصطناعي آمن ومتطور في أبوظبي، تستخدم المنصة الذكاء الاصطناعي لمراقبة الطاقة والتبريد وأداء المعدات والأمن، والتنبؤ بالمشكلات قبل وقوعها، وتحسين العمليات على مدار الساعة.

وبالتعاون مع AlphaGeo، دمجت خزنة الذكاء المناخي في صميم عملياتها، ومن خلال دمج توقعات المناخ الفيزيائية، ومرونة البنية التحتية، والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، يحصل الفريق على بيانات آنية تدعم قرارات التصميم طويلة الأمد وإدارة المخاطر التشغيلية.

كما أجرت خزنة تجارب على وحدات دوريات روبوتية تدعم جولات التفتيش، ويمكن أن تساعد في رصد حالات عدم الامتثال أو مؤشرات غير طبيعية مثل البصمات الحرارية والتسربات والاهتزازات وغيرها من الإشارات المبكرة ضمن بيئات مواقع خاضعة للرقابة.

ومنذ إنشاء فريق خزنة NexOps، حققت خزنة عدداً من التحسينات القابلة للقياس عبر مؤشرات رئيسية، شملت: الأداء في مجال السلامة، إذ انخفاض معدلات الحوادث، بما في ذلك وصول معدل تكرار الإصابات المسبّبة لفقدان الوقت وإجمالي معدل الإصابات القابلة للتسجيل إلى الصفر، وتجاوز 2 مليون ساعة عمل خلال العام الماضي دون إصابات مسبّبة لفقدان الوقت، وكفاءة استخدام الطاقة، وتحسّن إضافي في معيار كفاءة استخدام الطاقة بنحو 2.3% مقارنةً بخطوط الأساس الطموحة أصلاً، رغم الظروف المناخية الإقليمية الصعبة، وجاهزية العمليات واتساقها، إذ شهدت تحسن في معدلات استكمال التدريب ونتائج الامتثال، عبر تنفيذ المهام المرتبطة بالكفاءة وتوحيد ممارسات العمل.

وقال حسن النقبي، الرئيس التنفيذي لشركة خزنة داتا سنترز: في وقت تتسارع فيه أحمال عمل الذكاء الاصطناعي وتزداد كثافات الحوسبة، تدعم خزنة NexOps مهمتنا الأوسع في تقديم بنية تحتية رقمية تتسم بالمرونة والكفاءة والجاهزية للمستقبل، ومن خلال نقل التشغيل إلى داخل الشركة، سنعزز المساءلة الشاملة لجميع الأطراف، ونُحسّن تجربة العملاء، ونوسّع نطاق التميز التشغيلي لدعم توسعنا المتسارع.