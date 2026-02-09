منافسات قوية في أشواط العامة مفتوح بكأس محمد بن راشد لسباقات الصقور

دبي في 9 فبراير/ وام / شهدت منافسات أشواط العامة مفتوح مستويات قوية وأرقاما لافتة ضمن بطولة كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بمشاركة واسعة من الصقارين من داخل الدولة وخارجها في صورة عكست الزخم الكبير الذي تحظى به البطولة على المستويين الفني والتنظيمي.

وتتجه الأنظار خلال الأيام المقبلة إلى محطة مفصلية في مسار البطولة مع اقتراب انطلاق أشواط النخبة والكأس التي تعد من أقوى وأهم الأشواط على مستوى الدولة والمنطقة، حيث خصصت لنخبة الطيور والصقارين الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى في بطولة فزاع للصيد بالصقور وكأس محمد بن راشد لسباقات الصقور وسط توقعات بمنافسات تبلغ أعلى درجات التحدي والندية.

ومن المقرر أن تشهد البطولة يوم الأربعاء المقبل إقامة أشواط النخبة لفئات الشيوخ والعامة ملاك والعامة مفتوح لفئة الجرانيس على أن تختتم المنافسات يوم الخميس 12 فبراير بإقامة أشواط الكأس للفئات نفسها ولكن لفئة الفرخ في ختام يجمع أقوى الطيور وأبرز الأسماء في عالم سباقات الصقور.

وشهدت البطولة اليوم الاثنين ختام منافسات العامة مفتوح حيث تميزت أشواط بيور جير بتنافس قوي إذ حصد فريق دبي المركز الأول في شوط رمز الفرخ بالطير بي 19 مسجلاً زمناً قدره 16.791 ثانية يليه فريق الفرسان في المركز الثاني بالطير اتش اتش 20 بزمن 17.019 ثانية فيما حل ثالثاً الصقار السعودي برغش بن محمد المنصوري بالطير بي 95 بزمن 17.085 ثانية.

وفي شوط رمز الجرناس فاز فريق ار بي جي بالمركز الأول بالطير شامة بزمن 16.326 ثانية يليه فريق الميدان بالطير بي 09 بزمن 16.5232 ثانية ثم فريق دبي بالطير ار 25 بزمن 16.5234 ثانية.

كما شهدت أشواط القرموشة تفوق فريق ند الشبا في شوط رمز الفرخ بالطير ترند بزمن 16.587 ثانية بينما حصد فريق دبي شوط رمز الجرناس بالطير جي 96 بزمن 16.665 ثانية.

وفي ختام المنافسات توج الفائزين سعادة عبدالله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وراشد بن مرخان نائب الرئيس التنفيذي وراشد حارب الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع ودميثان بن سويدان رئيس اللجنة المنظمة وسط أجواء احتفالية جسدت عمق الموروث التراثي وروح التلاقي بين المشاركين.